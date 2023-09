Lingots d’or et liasses de billets

Des lingots d’or d’une valeur de plus de 100 000 $. Un nouveau cabriolet Mercedes-Benz dans le garage. Des liasses de billets fourrées dans les poches d’une veste avec « Bob Menendez » brodé sur la poitrine.

La signature au bas de l’acte d’accusation fédéral publié vendredi accusant le sénateur Bob Menendez, DN.J., son épouse Nadine et trois complices présumés de corruption, appartient à Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York.

Mais les détails de ce que les agents fédéraux ont déclaré avoir découvert en juin 2022 lors de leur descente au domicile des Menendez dans le New Jersey, et lors de leur enquête ultérieure sur les comptes de messagerie et de téléphone des couples, auraient pu être extraits d’un épisode des « Sopranos ».

Menendez et son épouse ont nié les allégations d’actes répréhensibles.

Voici quelques-uns des points saillants de l’acte d’accusation :

Près d’un demi-million de dollars en espèces ont été retrouvés dans des enveloppes et cachés dans les poches de vêtements accrochés dans les placards de la maison de Menendez à Englewood Cliffs, y compris un gros rouleau de billets dans une veste du Congressional Hispanic Caucus avec le nom de Menendez dessus. .

Les enquêteurs fédéraux affirment avoir trouvé de l’argent caché dans les vestes Menendez lorsqu’ils ont exécuté un mandat de perquisition en juin 2022. USDC District Sud de New York

Des empreintes digitales appartenant au conducteur du coaccusé Fred Daibes ont été trouvées sur au moins une des enveloppes, ainsi que son ADN et son adresse de retour, ont déclaré les procureurs. « Merci », a envoyé un texto à Daibes par Nadine Menendez vers le 24 janvier 2022. selon l’acte d’accusation : « Noël en janvier ».

Patrice Schiano, un ancien juricomptable du FBI qui enseigne actuellement au John Jay College of Criminal Justice, a déclaré que c’était « assez accablant ».

« Cela ne me surprend pas qu’il y ait de l’argent liquide caché dans la maison, car s’ils l’apportaient à la banque, cela serait signalé », a déclaré Schiano. « Mais cela va être difficile à défendre parce que n’importe quel jury dira : ‘Cela représente beaucoup d’argent en interne’. »

Deux autres coaccusés dans cette affaire — José Uribe et Wael Hana — ont acheté la Mercedes-Benz pour l’épouse de Menendez en échange de l’intervention du sénateur dans une poursuite pénale contre un associé d’Uribe accusé de fraude à l’assurance et dans une enquête sur un membre de la famille qui travaillé pour lui, selon l’acte d’accusation.

José Uribe et Wael Hana ont acheté une Mercedes-Benz pour l’épouse du sénateur Bob Menendez en échange de l’ingérence du sénateur dans une poursuite pénale contre un associé d’Uribe. USDC District Sud de New York

« Vous êtes un faiseur de miracles qui réalise les rêves », a envoyé Nadine Menendez à Uribe, selon l’acte d’accusation. « Je me souviendrai toujours de cela. »

Menendez a également aidé Hana à obtenir un financement militaire pour l’Égypte en échange de la promesse d’un travail de non-présentation pour sa femme, ont indiqué les procureurs.

Plus tard, Nadine Menendez a transmis à son mari une demande d’un responsable égyptien visant à éditer une demande au Sénat américain visant à soutenir une aide de 300 millions de dollars à l’Égypte.

Menendez a ensuite « écrit la lettre au nom » des Égyptiens et a envoyé la lettre depuis son compte personnel vers l’adresse e-mail de sa femme, a indiqué le ministère de la Justice. Elle a ensuite transmis l’e-mail à Hana. Peu de temps après, Menendez et sa femme ont supprimé ces e-mails.

« À l’ère du numérique, presque tout le monde risque de voir sa vie numérique révélée par les enquêteurs des forces de l’ordre. » Andrew Guthrie Ferguson, a déclaré un professeur de droit au Washington College of Law de l’Université américaine. « Le fait qu’une personne qui devrait mieux le savoir aurait utilisé un système numérique pour s’incriminer témoigne de l’inévitable et de la banalité de tout faire – criminel ou non – via un système numérique traçable. »

Deux jours après que Menendez ait eu une réunion privée avec un responsable égyptien, Hana a acheté 22 lingots d’or d’une once.

Chacun a un numéro de série unique. Et deux d’entre eux ont ensuite été retrouvés au domicile de Menendez par des enquêteurs fédéraux, ont indiqué les procureurs.

Ils ont également découvert que le 29 janvier 2022, Menendez avait effectué une recherche Google sur « le prix du kilo d’or ».