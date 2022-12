Lingfield Winter Million: Gary Moore s’apprête à envoyer le populaire Goshen à Weatherbys Hurdle | Nouvelles de la course

Gary Moore est tenté d’essayer à nouveau d’exécuter Goshen de la main gauche, avec le Winter Million Festival de Lingfield sur le radar après la deuxième courageuse populaire de six ans dans le Long Walk Hurdle réorganisé à Kempton.

Le septuple vainqueur des haies tentait trois milles pour la première fois lorsqu’il s’alignait sur la piste de Sunbury le lendemain de Noël et a montré que la distance était bien à portée car il faisait partie d’une bataille fantastique dans la ligne droite avec des vétérans de la haie restante. division, Paisley Park et Champ.

Cela ouvre maintenant plus de portes à Moore pour aller de l’avant, mais malgré le choix de sa forme lors de la course dans le sens des aiguilles d’une montre, le manieur envisage une sortie dans le Weatherbys Hurdle (22 janvier), dans lequel Goshen a été battu d’un peu plus d’une longueur malgré suspendu mal pour le pilote de grande course Jamie Moore la saison dernière.

Paisley Park échappe à Goshen pour remporter son troisième titre de Grade One Long Walk Hurdle





“Il a bien couru (à Kempton), j’étais très content de lui”, a déclaré Moore. “Évidemment, je suis un peu déçu qu’il n’ait pas couru un peu mieux et gagné, mais c’était sa première participation au voyage. Je ne sais pas si nous pouvons améliorer cela, mais au moins cela me donne quelques plus d’options d’où aller.

“Je pense qu’il a prouvé qu’il est resté, mais il vient d’être devancé par le vainqueur qui est un solide stayer. Je pensais que la seule chance que nous avions de le battre était sur une piste pan-flat parce que pour moi, Paisley Park a besoin de tous les trois miles et Kempton est à trois milles faciles. Ils ne sont pas vraiment allés aussi vite et c’est difficile à appeler, mais Goshen a certainement couru aussi bien qu’il le pouvait de toute façon.

Dans l’immédiat, il a ajouté: “Mes mains sont légèrement liées et il ne peut pas vraiment être gaucher, mais je pense que je pourrais donner une autre chance au Million Weekend de Lingfield, car Jamie a dit que lorsqu’il l’a déposé, il était si calme et lui a donné aucune aggravation.

“Donc, nous pourrions simplement essayer et il ira dans le sol – il obtiendra son terrain là-bas. Ce sera probablement son prochain objectif.”

Cependant, il semble que les clôtures ne soient pas à l’ordre du jour pour le moment. Goshen a eu du mal lors de sa seule apparition à Ascot plus tôt dans la saison et Moore pense qu’il ne sert à rien d’essayer à nouveau les plus gros obstacles ce trimestre – bien qu’il ne l’ait pas complètement exclu pour l’avenir.

Il a ajouté: “Je ne reviendrai plus sur les clôtures maintenant aussi loin dans la saison. Que nous repassions par-dessus les clôtures l’année prochaine, peut-être. Mais il faudrait que ce soit sur un sol très mou, pas sur un sol rapide.”