Lingfield Trials Day sur Sky Sports Racing: la réunion est passée à la piste tous temps après l’engorgement | Nouvelles de la course

Les essais Derby et Oaks de samedi à Lingfield Park ont ​​été remplacés par la surface tout temps de la piste suite à l’engorgement.

Des orages et 23,2 mm de pluie sont tombés sur le site mardi, entraînant une inspection de la piste mercredi matin, qui a ensuite échoué.

La précieuse carte de samedi, qui comprend les Oaks Trial Fillies ‘Stakes, les Lingfield Derby Trial Stakes et les Chartwell Fillies’ Stakes, a été récupérée, bien que toutes les inscriptions existantes soient annulées, les courses étant rouvertes pour que les nouvelles inscriptions se terminent à midi. le jeudi 11 mai.

Bluestocking de Ralph Beckett et Military Order de Charlie Appleby étaient parmi ceux inscrits qui sont à court de paris pour les Classiques à Epsom le mois prochain.

Un communiqué de la BHA a déclaré: « Une inspection de la BHA du parcours mercredi matin a révélé que la piste en gazon était inutilisable en raison de l’engorgement.

« Il est peu probable que les conditions se soient suffisamment améliorées d’ici samedi pour permettre à toutes les courses de se dérouler sur le gazon en toute sécurité.

« Par conséquent, compte tenu également des prévisions météorologiques suggérant de nouvelles pluies, la BHA a pris la décision de changer de surface à ce moment-là pour offrir une certitude aux connexions afin de confirmer leurs plans de fonctionnement.

« Le programme de course, y compris les Oaks Trial Fillies ‘Stakes, les Lingfield Derby Trial Stakes et les Chartwell Fillies’ Stakes, restera comme prévu, les essais Oaks et Derby devant être disputés sur 1m4f au lieu de 1m3f133y. »