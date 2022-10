L’ingérence politique a déclenché une “crise” dans le sport (ministre)

Le ministre des Sports Oleg Matytsin a déclaré que la Russie défendrait les droits de ses athlètes

La politisation du sport alimente une crise au sein du Mouvement olympique, mais la Russie continuera de défendre les principes d’amitié et de respect des règles, a déclaré le ministre des Sports Oleg Matytsin.

Les athlètes russes et biélorusses restent interdits d’une grande variété de sports au niveau mondial suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) fin février en raison du conflit en Ukraine.

Il y a déjà des suggestions de la part de Craig Reedie, membre honoraire du CIO, selon lesquelles les athlètes russes et biélorusses seront contraints de manquer les Jeux olympiques de Paris 2024 car ils ne sont pas autorisés à temps pour les épreuves de qualification.

Le ministre russe des Sports Matytsin a exprimé son espoir que ces craintes ne deviendront pas réalité, mais a dénoncé ce qu’il a décrit comme le “politique” forces qui conduisent les sanctions sportives anti-russes et biélorusses.

“J’espère qu’une décision sera prise sur l’entrée de nos athlètes au [2024] Olympiques, il n’est plus possible de politiser le sport comme on le fait actuellement, cela génère une crise dans le Mouvement olympique lui-même. Matytsin lors d’une conférence à Minsk jeudi.

Le ministre des Sports a souligné la récente décision de l’Association internationale de boxe (IBA) d’annuler son interdiction des athlètes russes et biélorusses et de leur permettre de reprendre la compétition avec leurs drapeaux et hymnes nationaux.

“D’autres, je l’espère, suivront cet exemple” a déclaré Matytsin, selon TASS. “Mais nous devons vivre avec la réalité existante, nous créons en fait de nouveaux modèles d’organisation du sport dans nos pays, alors qu’un aspect très important est la fourniture d’équipements modernes [to athletes].

« Les principes olympiques de base sont l’amitié, le respect des règles et la culture. Nous vivons à une époque où nous devons réaliser ces opportunités.

Matytsin a déclaré que d’autres pays se tourneraient vers la Russie et la Biélorussie, et leur capacité à résister aux sanctions qui leur sont imposées.

“Maintenant, d’autres pays regardent comment nous surmontons cette crise – cela pourrait affecter n’importe quel pays si le CIO jette son dévolu sur des nations sportives aussi puissantes que la Russie et la Biélorussie”, dit Matytsine.

“Si nous nous levons, c’est une garantie que le Mouvement olympique survivra, s’il y a une opportunité de nous secouer d’une manière ou d’une autre, 100% des autres pays ne pourront pas résister à la pression internationale.

“Par conséquent, notre voix doit être entendue, les médias sont également un aspect important… Les voix de nos Olympiens, héros sportifs, doivent être fortes et claires, pas seulement les voix des officiels.”

Les responsables sportifs russes ont critiqué le CIO pour sa recommandation selon laquelle les athlètes russes et biélorusses devraient être exclus des compétitions mondiales dans la mesure du possible.

En particulier, le président du CIO, Thomas Bach, a été accusé de permettre à la politique de porter atteinte aux droits des sportifs, les interdictions étant qualifiées de discriminatoires.

La championne olympique russe de saut en hauteur Mariya Lasitskene a été franche dans sa critique de Bach, le qualifiant de marque “hypocrite” pour sa position.

Matytsin a exhorté le chef du CIO à écouter la voix des athlètes russes tels que Lasitskene qui souffrent à cause des suspensions radicales.

“Ecoutons la voix des Olympiens” dit Matytsine. « Comme le dit Thomas Bach, les Olympiens sont au cœur du Mouvement olympique.

« Ensuite, nous devons respecter nos héros, nos Olympiens. Ils disent qu’ils ne devraient pas être limités ou discriminés pour certaines raisons politiques.

Bach a suggéré dans des commentaires aux médias italiens le mois dernier que les concurrents russes et biélorusses pourraient revenir aux tournois internationaux, mais seulement s’ils sont prêts à le faire. “se distancer” des actions de leurs gouvernements.

Ces remarques ont immédiatement rencontré une résistance en Russie, où le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a déclaré que de telles demandes violeraient la Charte olympique.