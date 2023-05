Les PEERS ont été avertis de ne pas bloquer la loi « arrêter les bateaux » de Rishi Sunak aujourd’hui – alors que les Lords se préparent à essayer de la déchirer aujourd’hui.

Une série de seigneurs de haut niveau, dont l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, sont sur le point de critiquer le projet de loi sur la migration illégale alors qu’il passe à la chambre haute pour la première fois plus tard.

Un groupe de personnes considérées comme des migrants est amené à Douvres, dans le Kent, après avoir été secouru par un navire des forces frontalières lundi Crédit : PA

Un énorme 87 se sont alignés pour prendre la parole dans le débat d’aujourd’hui, avant une série de changements pour essayer de modifier les nouvelles lois vitales.

Mais une motion visant à annuler entièrement les nouvelles lois est vouée à l’échec après que le parti travailliste a refusé de la soutenir.

Les nouvelles lois permettront aux ministres d’expulser plus facilement les personnes qui viennent illégalement au Royaume-Uni – et de les renvoyer au Rwanda ou dans leur pays d’origine.

Cela réduira les défis qui peuvent être utilisés par les avocats gauchistes pour contrecarrer les expulsions et donnera aux ministres l’obligation légale d’expulser les personnes qui viennent ici illégalement.

Rishi Sunak a fait de l’arrêt des bateaux l’une de ses cinq priorités clés pour l’année – de nombreux conservateurs affirmant que leurs espoirs de s’accrocher au pouvoir en dépendaient.

Mais avant la confrontation critique, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le secrétaire à la Justice Alex Chalk ont ​​averti Peers de ne pas défier la volonté du peuple et de déchirer complètement le projet de loi.

Dans un article conjoint pour le Times, ils disent que « la migration illégale est hors de contrôle » et qu’elle est « injuste » pour les contribuables qui crachent la facture d’asile stupéfiante de 3 milliards de livres sterling par an.

La péniche d’hébergement Bibby Stockholm est arrivée à Cornwall mardi Crédit : PA

Justin Welby a déclaré que les politiques migratoires étaient « non divines »

Ils leur rappellent que la loi était une promesse manifeste de contrôler les frontières britanniques – et encore une fois soutenue lors du vote historique sur le Brexit en 2016.

Un énorme 45 000 personnes sont venues au Royaume-Uni via de petits bateaux, et les chiffres de cette année devraient être encore plus élevés – avec 6 000 personnes ayant fait le voyage dangereux jusqu’à présent cette année.

Le couple déclare : « La migration illégale est hors de contrôle.

« C’est aussi intolérablement injuste : pour les contribuables, pour les candidats à l’immigration qui font ce qu’il faut et respectent les règles, pour les personnes qui voient le logement et les services publics soumis à une pression insupportable, et pour ceux qui vendent un mensonge dangereux par de méchants passeurs .

« Pour que notre pays soit vraiment souverain, nous devons être en mesure de décider qui peut entrer sur notre territoire – le peuple britannique le comprend en termes clairs.

« Nous exhortons la Chambre des Lords à examiner attentivement le projet de loi sur la migration illégale, rappelez-vous qu’il est conçu pour répondre à la volonté du peuple britannique de manière humaine et équitable et à soutenir le projet de loi. »

Les ministres ont déjà fait plusieurs concessions aux députés de droite et de gauche du parti conservateur dans le but de les rallier.

Ils ont promis des itinéraires plus sûrs et légaux en quelques mois, un plafond annuel sur le nombre de personnes que la Grande-Bretagne va réinstaller et de demander aux ministres d’ignorer les soi-disant ordonnances de la «section 39» d’autres tribunaux.

Mais les députés conservateurs, dont Theresa May et Iain Duncan Smith, étaient furieux après que leurs tentatives d’essayer de maintenir les protections contre l’esclavage moderne dans le projet de loi aient échoué aux Communes.

On s’attend à ce qu’ils essaient de poursuivre le combat avec Peers in the Lords – qui compte beaucoup plus de membres travaillistes et lib démocrates qu’à la Chambre des communes et est susceptible d’apporter un certain nombre de changements.

269 ​​autres sont venus le week-end férié alors que les Britanniques célébraient le couronnement du roi Charles.

Hier, la barge Bibby Stockholm, qui devrait contenir 500 migrants, est arrivée au Royaume-Uni avant une rénovation.

On s’attend à ce qu’il embarque ses premiers migrants dans les semaines qui suivent son amarrage dans le Dorset.