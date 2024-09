Washington exige la preuve que le président vénézuélien a réellement remporté les élections. Pourquoi devrait-il s’en soucier ?

L’Occident veut que le président vénézuélien récemment réélu, Nicolas Maduro, prouve qu’il a réellement gagné. Il n’a pas besoin de prouver quoi que ce soit : les interventions occidentales incessantes dans les affaires intérieures du Venezuela garantissent pratiquement qu’il en sera ainsi.

« Si Maduro persiste à dire qu’il a gagné et ne veut pas comprendre que, pour la communauté internationale, sans vérification, il n’y a pas de présomption de résultats, le Venezuela pourrait entrer dans une crise grave – nous essayons tous d’éviter que cela se produise », dit Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell. Le département d’État américain, quant à lui, a déclaré que la communauté internationale commençait à perdre patience en attendant la preuve électorale. Ils exigent tous des réponses maintenant, alors que les manifestations de l’opposition dans le pays persistent. Ou quoi ? Vous menacerez de changer de régime Maduro ? Vous rallierez des ONG liées au gouvernement contre lui ? Vous enverrez des mandataires pour faire le sale boulot à votre place ? Vous nommerez un type au hasard comme président élu et exigerez que vos alliés du monde entier le traitent comme s’il était le véritable dirigeant du pays ?

Toutes ces choses ont déjà été tentées. Et c’est précisément pour cette raison qu’il est pratiquement impossible pour l’Occident de monter un dossier crédible contre Maduro. Il y a eu suffisamment d’interventions étrangères flagrantes pour semer le doute dans l’esprit d’une masse critique de Vénézuéliens quant aux motivations et aux connexions de toute opposition.

Même s’ils n’aiment pas particulièrement Maduro, soyons honnêtes : ce qui est encore plus agaçant, ce sont les étrangers qui viennent leur dire ce qu’ils doivent faire. C’est comme quand vous sortez avec un connard et que vos amis et votre famille vous disent sans cesse de le larguer. Pour qui se prennent-ils ? Vous le larguerez à vos propres conditions, quand vous serez prête.

Si Maduro veut affronter les manifestations de l'opposition, il doit le faire seul, pour le bien de tous. Car toute implication étrangère – rhétorique, militaire, économique ou autre – ne peut qu'aboutir à un résultat dénué de toute crédibilité aux yeux des Vénézuéliens.















Ce n’est pas comme si quiconque à Washington se souciait du Venezuela si ce pays n’était pas la cible d’un pillage de ses ressources. Tout est tellement prévisible. Comme Maduro n’a pas rendu ce pillage suffisamment favorable à l’Occident, ils aimeraient le remplacer par quelqu’un qui le ferait.

Et épargnez-moi les arguments sur les droits de l’homme et les souffrances économiques. Si c’était là la véritable préoccupation, alors il y a beaucoup d’autres pays sans ressources sur lesquels Washington pourrait se concentrer. « économie »S’ils se souciaient vraiment du peuple, ils n’imposeraient pas de sanctions sans fin pour tenter de rendre le Vénézuélien moyen si désespéré qu’il recoure à un changement de régime.

C’est grâce à l’ancien président américain Donald Trump, dont la chanson thème de son ancienne émission de télévision, The Apprentice, ne comportait qu’un seul mot dans son refrain : « argent » – que les intentions étaient mises à nu. Trump dit qu’il déteste les guerres étrangères. Mais il aime les ressources des autres pays. C’est pourquoi il a retiré les troupes américaines de Syrie tout en maintenant une présence suffisante pour conserver le pétrole. Trump a déclaré récemment dans une interview avec Elon Musk sur la plateforme X qu’il était vexé par la levée par Biden des sanctions sur le gazoduc Nord Stream qui transporte du gaz russe bon marché vers l’Europe parce que l’administration Trump avait l’intention de faire fortune pour les États-Unis en vendant du gaz à l’Europe à la place.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, a écrit dans ses mémoires : « La pièce où cela s’est produit »que Trump lui a dit de « fais-le » Il a fait référence à l’éviction de Maduro, ajoutant que c’était la cinquième fois qu’il le demandait, comme un majordome qui ne lui aurait pas encore apporté son Coca Light. « devrait prendre le pétrole du Venezuela après avoir évincé Maduro », Trump a déclaré : selon Bolton.

Au cours du mandat de Trump, l'administration avait une prime allant jusqu'à 15 millions de dollars placé sur Maduro pour « narco-terrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne, possession de mitrailleuses et d'engins destructeurs, et complot en vue de posséder des mitrailleuses et des engins destructeurs » – un profil bien plus proche de celui des acteurs des FARC en Colombie, alliée des États-Unis, qui a également hébergé les faux « Président » nommé par l'Occident, Juan Guaido et ses acolytes.















La Colombie a également été la rampe de lancement des mercenaires qui ont planifié des incursions au Venezuela pendant l’administration Trump. L’un d’eux était un ancien général vénézuélien qui a également fourni des armes aux FARC. Le mois dernier, un ancien Béret vert américain, Jordan Goudreau, propriétaire d’une société de sécurité privée basée en Floride appelée Silvercorp USA, a été condamné par le gouvernement fédéral à une peine de prison ferme. chargé pour avoir violé les lois américaines sur le contrôle des armes pour avoir prétendument apporté des armes américaines en Colombie pour organiser une incursion de mercenaires visant à renverser Maduro en 2020 – un plan appelé « Opération Guideon »qui a finalement échoué et l’a conduit dans une prison vénézuélienne. Ce n’est sûrement qu’une coïncidence s’il a également accompagné le garde du corps de longue date de Trump, Keith Schiller, à une réunion avec les représentants de Guaido à Miami, selon l’Associated PressS’il avait réussi à changer le régime et n’avait pas été un embarras pour les États-Unis et lié au mandat de Trump, l’administration Biden l’aurait-elle inculpé ?

Plus tôt ce mois-ci, Erik Prince, le fondateur de l’ancien entrepreneur militaire privé américain Blackwater et un partisan déclaré de Trump, est apparu dans un vidéo sur la plateforme X avec une intro qui ressemble au produit d’environ cinq minutes d’espagnol Duolingo. Assis devant une croix et portant une chemise ornée de « Résistance vénézuélienne »avec le Venezuela représenté dans la ligne de mire rouge, le prince a déclaré que l’opposition « amis du Nord » étaient « à venir. » C’est une bonne chose pour une stratégie de marque personnelle à moindre coût et pour faire le buzz, mais pas pour une action secrète. Mais c’est une preuve de plus que le Venezuela est devenu une toile de fond tendance pour le tourisme interventionniste néoconservateur, de la même manière que les influenceurs affluent à Dubaï pour des photos en bikini.

L’équipe Biden ne semble pas moins déterminée que Trump à chasser Maduro (l’offre de récompense en espèces pour sa capture est toujours affichée sur le site Web du Département d’État), mais comme toutes les astuces ont apparemment déjà été essayées sans succès, ils semblent à court d’options. La Maison Blanche a même dû démentir les informations selon lesquelles elle aurait proposé de ne pas poursuivre Maduro en justice pour ces crimes. « narco-terrorisme » Même si cette affirmation était fondée, un chantage public ou une corruption de la part de la Maison Blanche à l’encontre d’un président d’un pays riche en ressources naturelles qui ne se laisse pas faire ne seraient probablement pas une bonne idée.

Grâce à Washington et à ses alliés, il est désormais pratiquement impossible de savoir ce qui se passe réellement au Venezuela, ou dans quelle mesure l’opposition à Maduro est organique. Pourquoi Maduro se donnerait-il la peine de prouver quoi que ce soit à ses détracteurs occidentaux, sur demande ? Comme s’il pouvait leur fournir quoi que ce soit auquel ils pourraient simplement répondre : « Ouais, d’accord. C’est très bien. Continuez, alors. » En fait, l’Occident a garanti à Maduro une longévité dont il n’aurait peut-être pas bénéficié s’il n’avait pas autant brouillé les pistes pour l’électeur vénézuélien moyen sous les yeux du monde entier.