L’hélicoptère Mars de la NASA est remonté, allant plus vite et parcourant une distance totale d’environ la longueur d’un terrain de football américain lors de son troisième voyage dans l’air vaporeux de Mars.

Comme les deux premiers vols, le petit robot volant expérimental, nommé Ingenuity, a parfaitement exécuté ses instructions depuis la Terre. À 1 h 31, heure de l’Est – 12 h 33, heure locale de Mars – il s’est levé à 16 pieds du sol, puis a parcouru une distance aller-retour de 328 pieds avant d’atterrir à son point de départ.

C’était environ 25 fois plus loin que le deuxième vol effectué il y a trois jours. L’hélicoptère a atteint une vitesse maximale de 4,5 miles par heure et le vol a duré environ une minute et 20 secondes.

Le vol était un test du système de navigation de l’hélicoptère, qui garde visuellement sa position en comparant les caractéristiques au sol enregistrées par sa caméra embarquée. Plus il voyageait, plus son appareil photo devait prendre d’images pour se souvenir du paysage ci-dessous. S’il volait trop vite, l’hélicoptère pourrait perdre la trace de l’endroit où il se trouvait.