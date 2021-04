Les ingénieurs de la NASA ont déjà écrit l’histoire lundi avec le vol de 39 secondes d’Ingenuity, un petit hélicoptère, dans la mince atmosphère de Mars. Jeudi, ils ont ajouté à leur succès lorsque le véhicule expérimental volé plus haut, plus longtemps et plus risqué.

À 5 h 30, heure de l’Est, selon le calendrier annoncé – il était 12h30 dans le cratère Jezero sur Mars – L’ingéniosité s’est à nouveau levée de manière autonome sur la surface rouge de Mars, soulevant un nuage de poussière lors de son ascension. Son objectif était d’atteindre une hauteur de 16 pieds, de s’incliner et de se déplacer de sept pieds sur le côté, de planer sur place et de pointer sa caméra couleur dans plusieurs directions, puis de revenir vers son point de départ pour atterrir.

L’hélicoptère Ingenuity est une démonstration d’une nouvelle capacité aérienne que la NASA pourrait utiliser dans les années à venir, et il a été ajouté à Perseverance, un rover qui a coûté des milliards de dollars à envoyer sur Mars pour rechercher des signes de vie microbienne éteinte. Bien que le petit giravion ait coûté une fraction de la mission qui l’a transporté – 85 millions de dollars – il contient du matériel informatique et des logiciels sophistiqués. Et le projet a demandé aux ingénieurs de la NASA de trouver des solutions à des problèmes d’ingénierie majeurs.