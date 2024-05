L’ingénieux dispositif « Guardian Toad » aide à contrôler les populations de moustiques porteurs de maladies – voici comment il fonctionne

Maladies à transmission vectorielle — y compris maladies propagé par les insectes – sont en augmentation dans de nombreuses régions du monde dans un contexte de hausse des températures mondiales. Au Pérou, plusieurs facteurs se sont combinés pour créer une augmentation particulièrement forte de la dengue – une partie de l’Amérique latine pire épidémie enregistré, comme l’a noté NBC News, citant information de l’Organisation panaméricaine de la santé.

Heureusement, une entreprise a mis au point une invention ingénieuse pour aider à freiner la propagation de la maladie. Ingénierie intéressante signalé.

La dengue, parfois appelée « fièvre des fractures », se propage par les piqûres de moustiques. Dans le cadre du processus de reproduction, les moustiques pondent leurs œufs dans l’eau stagnante. Dans certaines régions du Pérou, où 80 % de la population n’a actuellement pas accès à l’eau courante, selon IEde nombreuses personnes sont obligées de collecter et de stocker de l’eau dans des récipients ouverts, qui deviennent par inadvertance de parfaits terrains de reproduction pour les moustiques.

Pour lutter contre ce problème, la marque d’insecticide Sapolio a chargé le studio de design VML de créer un petit appareil appelé « Guardian Toad » : un petit crapaud en plastique qui, alimenté par une minuscule cellule solaire, se déplace autour d’un réservoir d’eau, perturbant ainsi la surface de l’eau. et empêcher les moustiques de pondre leurs œufs, comme IE détaillé. VML et Sapolio espèrent que le Guardian Toad pourra atteindre un Taux de protection de 92 % contre la reproduction des moustiques.

La meilleure partie du crapaud gardien est que, contrairement aux insecticides, il déjoue les moustiques par des mouvements mécaniques plutôt que par des mouvements mécaniques. produits chimiques toxiques qui entraînent des conséquences environnementales en aval. Cela rend le Guardian Toad sûr à utiliser, et parce qu’il est alimenté par le soleil, il est autonome et autonome. Et surtout, son fonctionnement à moindre coût nécessite des ressources limitées.

D’autres solutions récentes et originales pour la crise de la dengue incluent une société de biotechnologie qui a publié des essaims de génétiquement modifié moustiques au Brésil pour tuer les moustiques qui propagent le virus. Bien que cela puisse sembler une action extrême, comme avec le crapaud gardien, cela a l’avantage de nécessiter pas de produit chimique toxique pulvérisation.

À l’heure où l’aire d’habitat des moustiques s’étend en raison de la hausse des températures, ces types d’approches créatives pour protéger les populations contre les maladies qu’ils propagent sont plus que jamais nécessaires.

