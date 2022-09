L’ingénieur en chef de la PS5 prend sa retraite de Sony

Conduire PS5 et l’ingénieur PS4 Masayasu Ito quitter son rôle sur PlayStation à la fin du mois, a déclaré Sony lundi. Le sexagénaire passera à une mission liée à la mobilité dans l’entreprise, a rapporté Bloomberg dimanche, et Sony a confirmé à CNET qu’il soutiendrait PlayStation en tant que conseiller jusqu’en mars 2023.

Avant de travailler sur la PS5, lancée en 2020, Ito a travaillé sur la PS3, la PS4 et la PS4 Pro, ainsi que sur la PS VR. Il est actuellement directeur et vice-président exécutif du groupe au Japon, et Lin Tou le remplacera. Tou dirigera vraisemblablement toutes les révisions matérielles de la PS5 et la PS6 qui n’a pas encore été annoncée.

En juin, ventes PS5 atteint 20 millionstandis que la PS4 en mars atteint 117,2 millions d’unités vendu, ce qui en fait la quatrième console la plus vendue de tous les temps (la PS2 toujours détient la première placeavec des ventes de 155 millions).