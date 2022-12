L’ingénieur en chef d’Astra, Benjamin Lyon, démissionne du constructeur de fusées

Benjamin Lyon, ingénieur en chef et vice-président exécutif de l’ingénierie et des opérations

Constructeur de fusées assiégé Astra perd son ingénieur en chef très vanté, Benjamin Lyon, a annoncé vendredi la société dans un dépôt de titres.

Lyon a démissionné lundi de ses fonctions d’ingénieur en chef et de vice-président exécutif des opérations et de l’ingénierie d’Astra, a indiqué la société. La société a déclaré qu’il partait pour poursuivre une autre opportunité et que son dernier jour devrait être le 27 décembre.

Dans un communiqué, le PDG d’Astra, Chris Kemp, a remercié Lyon “pour ses services et ses contributions”.

“Nous sommes reconnaissants à Benjamin pour sa gestion en mettant Astra en orbite et en aidant à construire une organisation d’ingénierie et d’exploitation de classe mondiale”, a déclaré Kemp.

Les actions d’Astra ont peu changé dans les échanges avant commercialisation, par rapport à sa clôture précédente de 52 cents par action.

Après avoir annoncé le départ de Lyon, Astra a annoncé un quatuor de promotions à son équipe de direction. Les quatre nouveaux responsables du programme Astra : Giovanni Greco sur la livraison du système de lancement, Jonathan Donaldson sur la livraison du moteur de vaisseau spatial, Doug Kunzman sur les opérations de lancement et de test et Bryson Gentile sur la fabrication.

Lyon a rejoint Astra en février 2021 à partir de Pomme où il avait travaillé dans le développement de produits tels que l’iPhone et le Mac.

Mais Astra fait face à une bataille difficile après que la société s’est éloignée de son véhicule Rocket 3.3 après une panne en cours de vol et a décidé de suspendre les lancements pour construire une fusée plus grande et améliorée. La société a annoncé le licenciement de 16% de ses effectifs le 11 novembre, alors qu’elle s’efforce de réduire ses dépenses d’exploitation à mesure qu’elle progresse dans ses travaux de développement.

En octobre, la vice-présidente des communications d’Astra, Kati Dahm, a quitté l’entreprise et le mois dernier, la directrice financière, Kelyn Brannon, a quitté son poste, la société faisant appel à Axel Martinez en tant que directeur financier de Virgin Hyperloop One.

L’action Astra est en baisse de 92% cette année à la clôture de jeudi. La société a reçu un avertissement de radiation du Nasdaq en octobre après que son action soit tombée en dessous de 1 dollar par action. La société a jusqu’en avril pour remonter le cours de l’action au-dessus du niveau.