L’ingénieur aérospatial Nihal Baig remporte le titre ; Tim Tim Sharma deuxième chez les femmes

Dans une finition passionnante, IIT Bombay Alumni, Nihal Baig a devancé le champion en titre Bisworjit Saikhom de l’armée indienne pour remporter la deuxième édition de l’IRONMAN 70.3 Goa, qui a été annoncée à la plage de Miramar, Panaji par le ministre en chef de Goa, Pramod Sawant, dimanche.

Plus de 1450 participants ont ajouté à la ferveur de la course qui est une épreuve de qualification pour les Championnats du monde IRONMAN et les participants devaient effectuer une épreuve de natation en haute mer de 1,9 km, 90 km de vélo et 21 km de course à pied.

Baig, qui travaille comme ingénieur en aérospatiale chez MSCI Mumbai, a dépassé Saikhom dans les 7 derniers km de la course de 21 km après avoir été à la traîne dans la natation en eau libre (1,9 km) et le cyclisme de 90 km.

Extatique après avoir terminé premier au classement général avec un temps impressionnant de 4 heures 29 minutes et 45 secondes, Baig a déclaré: «La dernière fois, j’ai terminé deuxième de la première édition de l’IRONMAN 70.3 Goa, donc ça fait du bien de finir devant Saikhom cette fois. Ma nage est un peu faible mais ma course est rapide et lors de l’édition précédente, je pouvais couvrir jusqu’à 7 minutes en course donc je savais que je pouvais le dépasser à la course.

Ayant terminé cinq courses de demi-IRONMAN jusqu’à présent, Baig a déclaré que c’était l’une des courses les plus difficiles auxquelles il avait participé. ici à Goa », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Bishworjit a réussi un temps de 04: 37,21 pour terminer deuxième au classement général tandis que Pankaj Dhiman, 40 ans, de Delhi, a terminé troisième avec un temps de 04: 40: 41.

« La dernière fois, j’ai participé à l’épreuve de relais et nous avons gagné, mais cette fois, je voulais faire la course individuelle. Je vais courir à Tel-Aviv dans les 10 prochains jours pour un IRONMAN pleine distance et je pensais que cette course serait une bonne préparation pour la pleine distance. C’est formidable que nous ayons l’opportunité de nous qualifier pour les Championnats du monde ici, car je pense que nous avons de meilleures chances ici que dans les courses à l’étranger », a déclaré Pankaj Dhiman après la course.

Chez les femmes, Catjin Schierbeek de Suisse a terminé première avec un temps de 05:10:46 tandis que Tim Tim Sharma de l’Inde a terminé derrière elle avec un temps de 05:23:21 et Ketaki Sathe (05:46.51) a terminé troisième dans la catégorie féminine.

« Il faisait chaud et c’était un parcours difficile, en particulier la course à pied. Il y avait aussi un peu de vent quand nous avons fait du vélo, mais dans l’ensemble, c’était une super course et je suis heureuse d’être la première à terminer parmi les femmes indiennes », a déclaré Tim Tim Sharma, de Bangalore, une marathonienne chevronnée. « Mon frère, mes parents et mes amis sont tous là pour m’encourager et me soutenir. J’aimerais absolument voir plus de femmes participer à cet événement », a ajouté Sharma.

Dans le relais, les équipes formées par l’armée de l’air indienne dans le cadre de l’initiative Azadi Ka Amrit Mahotsav de Yoska ont décroché les trois premières places. TI Adventure a chronométré 04:29:02 tandis que la deuxième place est revenue à T Services (04:32:22) et la troisième place à TIAF Team (04:32:28).

“GÉNIALE D’AVOIR IRONMAN EN INDE”

Avec un plus grand nombre de participants internationaux cette année, IRONMAN 70.3 Goa est une destination privilégiée pour les participants mondiaux comme le Suisse Pablo Erat, 51 ans, qui a terminé sixième au classement général. Il était bien en tête du peloton à la fin du parcours cycliste de 90 km.

« L’ambiance en Inde est géniale, avec des gens très enthousiastes. En Europe, vous pouvez voir beaucoup de visages sinistres, mais ici, c’est plus une fête. J’adore le fait qu’IRONMAN soit en Inde maintenant, introduire ce standard de course ici est formidable. Il est organisé de manière professionnelle et attire des gens du monde entier », a déclaré Erat après la course.

Comme Pablo, Farai Dalu, 40 ans, a fait tout le chemin depuis le Zimbabwe pour la course. Il a terminé 9e au général et même si le parcours a été difficile, Dalu est sûr de retourner en Inde.

Il a déclaré: «C’est la première fois que je viens en Inde et je voulais vraiment venir courir à Goa et aussi profiter de la culture de cet endroit. Décidément, la course elle-même était assez difficile avec une piste cyclable vallonnée et des conditions humides pour courir, mais j’ai vraiment apprécié. Je vais aller à Mumbai pour un voyage rapide avant de rentrer chez moi.

Catjin Schierbeek, qui a terminé première parmi les femmes, a exprimé sa gratitude envers la communauté locale de Goa, qui l’a aidée à emprunter un vélo pour le jour de la course.

Elle a déclaré: «Je ne suis arrivée que vendredi et j’étais également en décalage horaire. J’ai décidé de courir ici au dernier moment mais je voulais vraiment être là. J’ai emprunté mon vélo à un local ici et ce club de triathlon local m’a aussi beaucoup aidé. Même si la course était vraiment difficile, je n’y retourne qu’avec les meilleurs souvenirs.

Résultats:

Globalement:

1. Nihal Baig (Inde) : 04:29:45

2. Bishworjit Saikhom (Inde) : 04:37:21

3. Pankaj Dhiman (Inde) : 04:40:41

4. P Ravalu (Inde): 04:41:36

5. A Kandikuppa (Singapour) : 04:42:50

6. Pablo Erat (Suisse) : 04:44:25

7. Marcel King (Belgique) : 04:45:23

8. MS Arafat (Bangladesh): 04:52:14

9. Farai Dalu (Zimbabwe) : 05:00:46

10. Ujjwal Anand (Inde): 05:01:39

Top 5 (femmes) :

1. Catjin Schierbeek (Suisse) : 05:10:46

2. Tim Tim Sharma (Inde) : 05:23:21

3. Ketaki Sathe (Inde) : 05:46:51

4. Srivani YV (Inde) : 06:07:39

5. Su Yin Ong (Inde) : 06:14:23.

