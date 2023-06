Lingard parmi une douzaine de joueurs libérés par Nottingham Forest

Jesse Lingard a officiellement quitté Nottingham Forest après un an avec le club. Vendredi, l’équipe d’East Midlands a annoncé qu’une douzaine de joueurs deviendraient désormais agents libres. La moitié de ces joueurs faisaient partie de l’équipe senior, tandis que les six autres figuraient pour l’équipe des jeunes.

Avec Lingard, Forest s’est également séparé d’Andre Ayew, Cafu, Jack Colback, Jordan Smith et Lyle Taylor. Les six joueurs ont vu leurs contrats actuels expirer au club. Billy Fewster , Alex Gibson-Hammond , Ryan Hammond , Nicky Hogarth , Adnan Kanurić et Lewis Salmon étaient les jeunes joueurs à également être libérés par l’équipe.

Lingard était le meilleur revenu à Nottingham Forest

Le produit de Manchester United n’a signé un contrat d’un an avec Forest que l’été dernier. Alors qu’il est entré dans la mêlée en tant que transfert gratuit, Lingard était facilement le joueur le mieux payé du club. En fait, le milieu de terrain aurait gagné 250 000 $ par semaine. C’était le double du prochain principal gagnant du club, Dean Henderson. Le gardien a passé la saison 2022/23 en prêt à Forest par les Red Devils.

Alors que Lingard gagnait beaucoup d’argent, il ne pouvait pas tout à fait être à la hauteur de son énorme salaire. Le milieu de terrain n’a pas réussi à marquer ou à aider le club en 17 apparitions au total en Premier League. Il a cependant réussi à marquer deux buts et deux passes décisives lors de la course de la Coupe Carabao de Forest aux demi-finales.

Le propriétaire de la forêt n’a pas peur d’apporter des changements à l’équipe

Avec Lingard, Forest a recruté 30 joueurs incroyables tout au long de la saison de campagne 2022/23. Le propriétaire de l’équipe, Evangelos Marinakis, a tenté de changer complètement son équipe après avoir été promu du championnat l’été dernier. Forest avait déjà retrouvé sa place en Premier League après avoir battu Huddersfield en séries éliminatoires.

La quantité massive de transferts entrants a certainement semblé aider. Bien que de nombreux experts supposent que Forest aurait du mal à éviter la relégation, le club est resté debout après avoir terminé 16e du tableau. Il semble maintenant que Marinakis devra faire une pléthore de nouvelles recrues cet été après les récents départs dans l’équipe.

PHOTO : IMAGO / Focus Images