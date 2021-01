Jesse Lingard a déménagé à West Ham de Manchester United en prêt jusqu’à la fin de la saison, a annoncé vendredi le club d’Old Trafford.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord coûterait 1,5 million de livres à West Ham et couvrirait également les salaires de Lingard pour le reste de la campagne.

West Ham a battu la concurrence de Newcastle, West Brom et Sheffield United pour signer l’international anglais de 28 ans, qui cherche désespérément à jouer au football régulier pour la première fois après avoir disputé trois matches avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison. Ses deux départs sont tous deux intervenus dans les coupes nationales et il ne figure plus en Premier League depuis juillet.

Le manager de West Ham, David Moyes, connaît Lingard depuis qu’il était en charge de United et a emmené le milieu de terrain sur la tournée de pré-saison en 2013. Le manager de l’Angleterre Gareth Southgate et son assistant Steve Holland ont donné des références élogieuses à un certain nombre de managers, ont déclaré des sources, après que Lingard ait joué un rôle clé rôle dans la course du pays aux demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

United a déclenché une prolongation d’un an du contrat de Lingard avant Noël qui le maintiendra au club jusqu’en 2022, mais il a demandé l’autorisation de partir en prêt.

Il a marqué 33 buts en 210 matchs pour United depuis son entrée à l’académie et ses débuts sous Louis van Gaal en 2014. Il a marqué des buts cruciaux lors de la finale de la FA Cup 2016 sous Van Gaal et de la finale de la Coupe de la Ligue 2017 sous Jose Mourinho.

Lingard rejoint une équipe de West Ham qui est cinquième du classement après 20 matches, le club profitant de son meilleur début d’année civile de son histoire. Les champions de Moyes affronteront Liverpool au stade de Londres dimanche,