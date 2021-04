Jesse Lingard a déclaré qu’il envisageait de faire une pause dans le football l’année dernière en raison de problèmes concernant la santé mentale de sa famille et de lui-même.

L’attaquant a également discuté de l’impact de la dépression de sa mère sur sa vie sur et en dehors du terrain. L’entretien a eu lieu en janvier mais a été rendu public jeudi.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Sources: PSG, Inter, Madrid surveille Lingard

– Lingard est-il devenu le joueur le plus instrumental de la ligue?

Lingard a parlé à un spectacle de divertissement « En présentant » et quand on lui a demandé s’il envisageait de raccrocher ses crampons, il a répondu: « Ne pas quitter le football, juste prendre un temps d’arrêt.

« J’allais aux matchs heureux assis sur le banc et ce n’est pas moi. Je disais à mon frère l’autre jour: » Tu te souviens quand j’étais heureux assis sur le banc et tout ça? «

« Je ne voulais pas jouer parce que mon esprit n’était pas là, je n’étais pas du tout concentré. Je pensais à d’autres choses et visiblement tout embouteillait; essayer de jouer au football, vous ne pouvez pas le faire.

«Au fil des années, nous avons eu de l’aide pour elle, mais même pour moi, c’est difficile de mettre les choses en bouteille. J’ai l’impression que vous n’êtes pas la même personne. J’avais l’impression que je n’étais pas Jesse Lingard.

Jesse Lingard a expliqué comment il voulait faire une pause dans le football pour prendre soin de sa santé mentale. Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

« Même dans les matchs de football, j’avais l’impression que le match passait juste à côté de moi, comme si je ne voulais tout simplement pas être là – c’était fou. Alors, je me suis ouvert à [Manchester] United et leur a dit ce que je traversais, ce que ma mère vivait et ils sont toujours là pour m’aider. «

Lingard a quitté Manchester United pour rejoindre West Ham en prêt lors de la fenêtre de transfert de janvier et a prospéré, contribuant neuf buts en 10 apparitions pour l’équipe de David Moyes.

Avant son transfert de prêt, Lingard n’était pas un partant régulier à Old Trafford, mais a déclaré que le premier verrouillage en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 avait changé ses perspectives de manière positive.

« J’aurais pu facilement quitter en lock-out, être comme: » Non, je ne veux pas le faire « », a-t-il ajouté. «J’aurais pu facilement abandonner mais le combat en moi me ramène toujours à la vie et en lock-out, je faisais juste du gym, je faisais des courses. Je voulais revenir à l’entraînement plus en forme et plus vite que quiconque et je l’ai fait.

« J’ai l’impression que le verrouillage m’a en quelque sorte transformé d’une certaine manière. J’ai regardé mes anciens matchs et regardé les matchs de la Coupe du monde en arrière et j’ai pensé: ‘Ouais, c’est le vrai Jesse Lingard.’

« Le temps que j’ai passé il y a quelques saisons ou la saison dernière, ce n’était tout simplement pas du tout moi et vous pouvez le voir. Mon frère qui vit avec moi, il pouvait le voir et il a une vidéo de moi couché littéralement dessus. le canapé et je regarde juste pendant trois minutes dans les airs et il pense juste: « Que traverse-t-il? Il a le poids du monde sur ses épaules. » Et même lui ne savait pas ce que je traversais à ce moment-là.

«J’ai l’impression qu’avec ma mère et moi, j’ai appris que lorsque vous vous ouvrez, vous vous sentez comme un papillon – vous êtes dans un cocon et ensuite vous pouvez déployer vos ailes, vous pouvez voler. C’est une sensation incroyable et maintenant je J’ai tout ça derrière moi et je peux me concentrer sur le football et ma famille. «