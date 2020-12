Jesse Lingard devrait revenir dans l’équipe de Manchester United pour son quart de finale de la Coupe Carabao contre Everton (Mercredi à 15 h HE, en direct sur ESPN +) après avoir été forcé de s’isoler plusieurs fois en raison des directives COVID-19.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Lingard, qui n’a fait que deux apparitions cette saison, a été contraint de rester à l’écart du quartier général d’entraînement du club à Carrington plus d’une fois après avoir été exposé au COVID-19 bien qu’il n’ait pas été lui-même testé positif.

« Jesse sera dans l’équipe », a déclaré Solskjaer. « Il a travaillé dur à l’entraînement. Il a été malheureux d’avoir dû s’isoler à quelques reprises, avoir été en contact ou en contact étroit avec COVID, sans même l’avoir lui-même.

« Il a été très malchanceux de s’être absenté du terrain d’entraînement à quelques reprises. Il travaille très dur et il sera certainement impliqué dans l’équipe. »

United s’est fermement engagé dans la course au titre après avoir pris 19 points à ses sept derniers matches de championnat.

Cependant, malgré un énorme affrontement avec la deuxième place de Leicester City le lendemain de Noël, Solskjaer a déclaré que la Coupe Carabao restait une priorité avant le huitième match à Goodison Park mercredi.

« C’est quelque chose que nous visons », a-t-il ajouté.

«Nous voulons nous améliorer à chaque saison et nous améliorer par rapport à l’année dernière, c’est atteindre la finale et, bien sûr, lorsque vous arrivez en finale, il n’ya qu’une chose qui compte, c’est de soulever le trophée.

« Je me souviens avoir remporté mon premier trophée. Même vers la fin de ma carrière, je pense que c’était le premier trophée de Patrice Evra et Nemanja Vidic dans la Carling Cup, 2006 n’est-ce pas? Je pense que c’était leur premier trophée et cela donne quelque chose à une équipe.

« Nous voulons désespérément mettre la main sur un trophée, ces joueurs veulent désespérément apprendre à gagner. »