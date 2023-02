L’infrastructure ukrainienne touchée par des missiles russes lors d’attaques généralisées

La Russie a lancé des bombardiers stratégiques, des drones tueurs et des roquettes dans un déluge d’attaques contre des cibles ukrainiennes tôt vendredi, alors qu’une poussée militaire de Moscou qui, selon Kyiv, se préparait depuis des jours, semblait s’accélérer avant le premier anniversaire de son invasion.

Les forces du Kremlin ont concentré leurs bombardements sur l’est industriel de l’Ukraine, en particulier les provinces de Lougansk et de Donetsk, a indiqué l’armée ukrainienne. Les séparatistes soutenus par Moscou y combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

Mais le barrage est allé plus loin, visant la capitale, Kyiv. Il a également touché des infrastructures critiques à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine dans le nord-est. Sept personnes y ont été blessées, dont deux grièvement, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov.

Des sirènes de raid aérien se sont déclenchées dans une grande partie du pays.

Les bombardements pourraient être un effort de la Russie pour assouplir les défenses de l’Ukraine avant un assaut au sol, que Kyiv pense que Moscou prévoit dans l’est. Il y a eu peu de changement dans les positions sur le champ de bataille depuis des semaines.

Zaporizhzhia fait face à un barrage implacable: officiel

Les responsables de Kyiv avaient anticipé une nouvelle poussée de Moscou, en particulier à l’est, alors que le Kremlin s’efforce de sécuriser les zones qu’il a illégalement annexées et où il prétend que son règne est le bienvenu.

Des installations d’infrastructure à haute tension ont été touchées dans les régions de l’est, de l’ouest et du sud, a déclaré la compagnie d’énergie ukrainienne Ukrenergo, entraînant des pannes de courant dans certaines régions. Il s’agissait de la 14e série de grèves massives sur l’approvisionnement en électricité du pays, a indiqué la société. Le dernier s’est produit le 26 janvier alors que Moscou cherche à démoraliser les Ukrainiens en les laissant sans chauffage ni eau pendant l’hiver rigoureux.

Un militaire ukrainien du Service national des gardes-frontières travaille jeudi à Bakhmut, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

Le secrétaire du conseil municipal de Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, a déclaré que la ville avait été touchée 17 fois en une heure, ce qui, selon lui, en faisait la période d’attaques la plus intense depuis le début de l’invasion à grande échelle le 24 février 2022.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé jusqu’à 35 missiles guidés anti-aériens S-300 sur les provinces de Kharkiv et Zaporizhzhia. Ces missiles ne peuvent pas être détruits en l’air par les défenses aériennes, mais ils ont une portée relativement courte, de sorte que les Russes les ont utilisés pour des attaques sur des régions proches du territoire sous contrôle russe.

La province de Khmelnytskyi, dans l’ouest de l’Ukraine, a également été attaquée avec des drones Shahed, selon le gouverneur régional Serhii Hamalii.

La Russie a par le passé utilisé des drones Shahed de fabrication iranienne pour frapper des infrastructures ukrainiennes clés et semer la peur parmi les civils, selon des analystes occidentaux. Ils sont connus sous le nom de drones suicides car ils plongent dans des cibles et explosent à l’impact comme un missile.

Les “chasseurs de drones” en état d’alerte alors que l’Ukraine espère des avions de chasse Les défenses aériennes ukrainiennes à courte portée, également connues sous le nom de “chasseurs de drones”, sont en état d’alerte élevée contre les drones volant à basse altitude attaquant des infrastructures critiques. Mais le pays affirme avoir un besoin urgent d’avions de chasse alors que les attaques russes se multiplient dans l’est du pays.

L’assaut a donné un sentiment d’urgence aux appels de l’Ukraine pour plus de soutien militaire occidental.

Le besoin a incité le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à effectuer cette semaine un voyage rare – et audacieux – de deux jours à l’étranger pour presser ses alliés d’accorder plus d’aide à Kyiv.

Des pannes de courant

En raison de la menace d’une attaque au missile, des coupures de courant d’urgence ont été décrétées dans la ville de Kyiv, les régions de Kyiv et de Dnipropetrovsk, selon l’opérateur énergétique privé DTEK. Le chef de l’administration de la ville de Kyiv, Serhii Popko, a déclaré qu ‘«il existe une grande menace d’attaque de missiles» car des bombardiers stratégiques Tu-95 sont dans les airs, qui peuvent transporter des missiles de croisière à bord.

Le chef de l’administration de la ville de Kryvyi Rih a confirmé que la Russie avait lancé des missiles et a exhorté les gens à se diriger vers des abris.

Les ambitions de Moscou se sont resserrées depuis qu’elle a lancé son invasion à grande échelle, lorsque la capitale Kyiv et l’installation d’un gouvernement fantoche figuraient parmi ses cibles, et elle concentre désormais ses efforts sur le contrôle total des régions de Donetsk et Louhansk, collectivement connues sous le nom de le Donbass.

De nombreux revers sur le champ de bataille, y compris la cession des zones orientales qu’il avait initialement capturées, ont embarrassé le président russe Vladimir Poutine.

Le Premier ministre moldave démissionne

Pendant ce temps, en Moldavie, voisine au sud-ouest de l’Ukraine, la Première ministre Natalia Gavrilita a annoncé vendredi la démission de son gouvernement, après 18 mois mouvementés au pouvoir marqués par les turbulences économiques et les contrecoups de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

L’ancienne république soviétique de 2,5 millions d’habitants a souffert d’une inflation galopante et a été mise à rude épreuve l’année dernière par un afflux de réfugiés ukrainiens.

Des policiers bloquent une rue lors d’une manifestation antigouvernementale à Chisinau, en Moldavie, le 23 octobre 2022. La guerre en Ukraine a eu des retombées déstabilisantes pour son voisin du sud-ouest. (Vladislav Culiomza/Reuters)

Il a également subi des coupures de courant suite aux attaques aériennes russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et a eu du mal à briser sa dépendance au gaz russe.

Des protestations ont éclaté contre la hausse des prix, en particulier pour le gaz de Moscou, dans ce que le gouvernement central de Chisinau a décrit comme faisant partie d’une campagne parrainée par le Kremlin pour déstabiliser le gouvernement.

Gavrilita a pris ses fonctions en août 2021 après que son parti pro-européen d’action et de solidarité a obtenu une majorité au parlement avec pour mandat de nettoyer la corruption.