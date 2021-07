L’infrastructure fait du Maryland 2021 l’État le plus amélioré pour les entreprises

Le Maryland s’est en fait amélioré dans huit des dix catégories de compétitivité de l’étude, ne diminuant que dans la main-d’œuvre (n°10 en 2021 contre n°6 en 2019) et l’accès au capital (n°18 cette année, contre 14 dans notre dernière étude ). Mais nulle part le Maryland ne s’améliore davantage qu’en Infrastructure, où il termine 8e en 2021, contre 41e en 2019. Et cela a tout à voir avec la définition changeante de la catégorie.

Ce genre de réflexion prospective dans l’État d’Old Line catapulte le Maryland 19 places plus haut dans le classement des meilleurs États américains pour les entreprises de CNBC. L’État termine à la 12e place du classement général en 2021, par rapport à la 31e place dans notre étude précédente en 2019, ce qui en fait l’État le plus amélioré de cette année.

Après plus d’un an de travail et d’apprentissage à distance, les deux partis politiques conviennent généralement que le haut débit est un élément essentiel d’une infrastructure moderne. Et après les pannes de courant mortelles au Texas plus tôt cette année, la plupart s’accordent à dire qu’un réseau électrique fiable est également important.

Les deux sont de nouvelles mesures dans la catégorie Infrastructure des États-Unis pour les entreprises cette année, et cela joue sur les atouts du Maryland.

Grâce à un effort de plusieurs années pour moderniser son réseau électrique, le Maryland possède l’un des réseaux les plus performants du pays, selon le ministère de l’Énergie. Les données. Le client moyen est privé d’électricité pendant environ deux heures par an (en revanche, dans l’État le moins fiable, le Maine, la moyenne est de plus de 15 heures par an). Et les choses pourraient encore s’améliorer. Les services publics d’électricité de l’État ont annoncé cette année un plan visant à unir leurs forces pour construire un soi-disant « grille intelligente » dans tout l’État, en utilisant l’automatisation pour rendre le réseau encore plus fiable et plus efficace.

En ce qui concerne le haut débit, la plupart des Marylanders peuvent se connecter à Internet à des vitesses fulgurantes, selon Recherche BroadbandNow, qui classe l’État au troisième rang pour la connectivité derrière New York et le New Jersey. L’accès à large bande est disponible pour plus de 95 % de la population de l’État, avec une vitesse moyenne de 196,2 Mbps.