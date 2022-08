L’infraction cherche toujours un autre receveur pour intervenir – Shaw Local

LAKE FOREST – Le receveur large des Bears Equanimeous St. Brown n’a pas capté une seule passe lors des deux premiers matchs de pré-saison de l’équipe, mais cela ne reflète pas la quantité d’utilisation qu’il a vue avec l’attaque de la première équipe à l’entraînement ce mois-ci.

St. Brown fait partie des partants depuis l’ouverture du camp. Lui et Darnell Mooney ont profité du fait que plusieurs des meilleurs receveurs des Bears ont subi des blessures à un moment donné pendant le camp.

Alors que Mooney est clairement le receveur n ° 1 de cette attaque à l’approche de la saison, St. Brown a montré qu’il peut être un exutoire fiable pour le quart Justin Fields au milieu du terrain. À 6 pieds 5 pouces et 214 livres, il a une longueur énorme pour le poste de receveur.

À ce stade, tout le monde à l’attaque attend avec impatience le match de pré-saison de samedi à Cleveland, lorsque les partants devraient jouer toute la première mi-temps.

“Il y aura environ deux minutes à la fin de la mi-temps contre une autre équipe, pas seulement contre nous”, a déclaré St. Brown. « La fatigue va peut-être se manifester un peu à la fin de la mi-temps, alors nous verrons comment les gens travaillent quand ils sont fatigués. Ça va être bien.”

Les Bears comptent sur un groupe de receveurs non éprouvés pour aider Fields cette saison. St. Brown n’a pas eu de réceptions à deux chiffres au cours d’une saison depuis 2018. Byron Pringle et Velus Jones Jr. ont été blessés à l’entraînement et à l’extérieur. Des gars comme Tajae Sharpe et Dante Pettis ont intensifié, mais peuvent-ils en faire assez pour l’attaque?

Pringle était la quatrième option dans le jeu de passes de Kansas City la saison dernière. Les Bears lui ont signé un contrat d’un an en mars. Il ne s’est pas entraîné depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure au quad, mais il continuera certainement de faire partie des plans des Bears pour aller de l’avant.

« Il ne peut s’empêcher d’être blessé », a déclaré l’entraîneur des receveurs Tyke Tolbert. «Le fait qu’il soit au premier rang dans notre salle de réunion et sur le terrain d’entraînement, il est dans ma poche à la hanche, parlant des jeux. Il me dit ce qu’il aurait fait. Il me parle du concept.

Tous ces récepteurs, à part peut-être Mooney, ont besoin de plus de représentants avec Fields. Mooney a clairement eu la meilleure connexion avec Fields tout au long du camp. Mais les Bears vont avoir besoin de quelqu’un en dehors de Mooney et de l’ailier serré Cole Kmet pour intervenir dans le jeu des passes.

“Vous devez obtenir plus de représentants avec un quart-arrière pour créer une chimie, établir la confiance au sein de ce quart-arrière”, a déclaré St. Brown. «Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un nouveau quart-arrière, un nouveau receveur et avoir simplement de la chimie. Cela prend du temps, des efforts et vous pouvez vous investir.

Le temps presse pour les Bears à l’approche de l’ouverture de la saison le 11 septembre.

Grand retour : Le coordinateur des équipes spéciales des Bears, Richard Hightower, a été très impressionné par le receveur recrue Velus Jones Jr., qui a renvoyé un botté de dégagement de 48 verges lors de la victoire de pré-saison de la semaine dernière contre les Seahawks de Seattle.

Hightower a également souligné les efforts des demis de coin Kyler Gordon et Duke Shelley, qui se sont associés pour bloquer le tireur des Seahawks sur le jeu.

“Chaque fois que vous pouvez créer une séparation et un espace pour un gars comme Velus qui a une vitesse de 4,3, cela peut être un décalage”, a déclaré Hightower. “Il a définitivement fait ce que nous attendions de lui dans cette situation et c’était excitant à voir.”

Les équipes spéciales ont joué un rôle énorme dans cette victoire de pré-saison. Les Bears ont également marqué un touché sur un botté de dégagement raté. Le demi défensif Elijah Hicks a sauté sur une balle perdue dans la zone des buts.

Hightower pensait que c’était un exemple parfait du principe HITS de l’entraîneur-chef Matt Eberflus. Eberflus veut que ses joueurs se concentrent sur l’agitation, l’intensité, l’enlèvement du ballon et l’intelligence.

“C’est tout, parce que ce que nous prêchons avec le principe HITS avec l’agitation, et ce sont des gars qui jouent au sifflet, vous le voyez apparaître dans tous les domaines”, a déclaré Hightower. “Et c’était un très, très bon exemple.”

Présence à la pratique : Le porteur de ballon Khalil Herbert et le secondeur Caleb Johnson ont repris l’entraînement mercredi après s’être absentés mardi.

Plusieurs joueurs se sont absentés mercredi, dont le receveur N’Keal Harry, la sécurité Jaquan Brisker, le receveur Velus Jones Jr., le receveur Byron Pringle, le demi de coin Tavon Young, le demi de coin Thomas Graham Jr., le porteur de ballon Trestan Ebner, le demi de coin Jaylon Jones, le centre Lucas Patrick, le receveur Tajae Sharpe, le plaqueur défensif Angelo Blackson et l’ailier défensif Mario Edwards Jr.