L’informatique quantique peut aider à percer les mystères du vieillissement • Earth.com

Dans le domaine de l’informatique quantique et de la science moléculaire, un nouvel article d’Insilico Medicine, leader dans la découverte de médicaments basée sur l’IA, fait tourner les têtes.

Les chercheurs, en collaboration avec l’Université de Toronto Consortium d’accélération et Foxconn Research Institute, ont dévoilé une nouvelle approche intégrant l’informatique quantique à l’étude des organismes vivants.

Ce travail fascinant promet d’approfondir notre compréhension de processus biologiques complexes comme le vieillissement et la maladie.

Fusionner l’IA avec l’informatique quantique

Les bases de cette approche innovante ont été posées en mai 2023 lorsque l’équipe collaborative a publié ses recherches sur les réseaux contradictoires génératifs quantiques en chimie générative dans le journal de l’American Chemical Society. Journal d’information et de modélisation chimiques.

Il s’agit d’une avancée significative dans la démonstration des avantages potentiels de l’informatique quantique dans ce domaine.

Le dernier papier d’Insilico s’appuie sur cette fondation. Il offre une vision complète de la manière dont la fusion de l’IA, de l’informatique quantique et de la physique des systèmes complexes peut conduire à de nouvelles connaissances sur la santé humaine.

Les chercheurs mettent en avant les dernières avancées en matière d’IA guidée par la physique, soulignant son potentiel à révolutionner notre compréhension des phénomènes biologiques.

Défi de complexité dans la recherche biologique

L’IA a joué un rôle déterminant en aidant les scientifiques à traiter et à analyser des ensembles de données biologiques vastes et complexes, en découvrant de nouvelles voies de transmission des maladies et en établissant un lien entre le vieillissement et la maladie au niveau cellulaire.

Cependant, appliquer ces connaissances à des interactions plus complexes au sein du corps reste un défi.

Selon le Insilico Pour surmonter cet obstacle, il faut des méthodes de modélisation multimodales capables de gérer la complexité de l’échelle, des algorithmes et des ensembles de données en constante augmentation.

“Bien que nous ne soyons pas une entreprise quantique, il est important d’utiliser les capacités pour tirer parti de la vitesse fournie par les nouvelles solutions informatiques hybrides et les hyperscalers”, déclare le co-auteur Alex Zhavoronkov, PhD, fondateur et co-PDG d’Insilico Medicine.

« À mesure que cette informatique se généralise, il sera peut-être possible d’effectuer des simulations biologiques très complexes et de découvrir des interventions personnalisées ayant les propriétés souhaitées pour un large éventail de maladies et de processus associés à l’âge. Nous sommes très heureux de voir notre centre de recherche aux Émirats arabes unis produire des informations précieuses dans ce domaine », conclut Zhavoronkov.

Informatique quantique et analyse biologique

L’article se penche sur les processus biologiques complexes qui s’étendent des niveaux cellulaires aux organes jusqu’aux niveaux systémiques, soulignant la nécessité d’une analyse multi-échelle simultanée.

Avec l’avènement de projets tels que le projet 1000 Genomes et la UK Biobank, qui ont généré un volume sans précédent de données biologiques, la nécessité d’une immense puissance de calcul pour traiter et analyser ces données n’a jamais été aussi grande.

L’informatique quantique semble changer la donne dans ce contexte. Sa capacité à augmenter les méthodes d’IA, grâce aux propriétés uniques des qubits qui détiennent simultanément les valeurs 0 et 1 (contrairement aux bits classiques), offre une vitesse et des capacités de calcul largement supérieures.

Cette avancée est attestée par les récents développements d’IBM en matière d’informatique quantique, notamment un processeur quantique à l’échelle industrielle et le premier ordinateur quantique modulaire.

Nouvelle ère dans la science moléculaire computationnelle

Les auteurs plaident en faveur d’une approche de l’IA guidée par la physique pour mieux comprendre la biologie humaine.

Ce domaine émergent, combinant des modèles basés sur la physique et des réseaux neuronaux, est sur le point d’ouvrir de nouvelles dimensions de la recherche biologique.

En tirant parti de l’IA, de l’informatique quantique et de la physique des systèmes complexes, les scientifiques sont mieux équipés pour comprendre comment les interactions à plus petite échelle au sein des cellules, des organismes ou des sociétés donnent naissance à des caractéristiques émergentes observables à plus grande échelle.

En résumé, cette recherche représente un pas en avant significatif dans la science moléculaire computationnelle. En exploitant les puissances combinées de l’IA et de l’informatique quantique, les chercheurs sont sur le point de percer certains des mystères les plus complexes de la vie, ouvrant ainsi la voie à des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la santé et des maladies humaines.

