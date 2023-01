L’informaticien à la recherche de bogues coûteux dans le code cryptographique

Johnson aurait peut-être souhaité embaucher Ronghui Gu.

Gu est le cofondateur de CertiK, le plus grand auditeur de contrats intelligents dans le monde pétillant et imprévisible des crypto-monnaies et du Web3. Professeur d’informatique affable et bavard à l’Université de Columbia, Gu dirige une équipe de plus de 250 personnes qui se penche sur le code cryptographique pour essayer de s’assurer qu’il n’est pas rempli de bogues.

Le travail de CertiK ne vous empêchera pas de perdre votre argent lorsqu’une crypto-monnaie s’effondre. Cela n’empêchera pas non plus un échange cryptographique d’utiliser vos fonds de manière inappropriée. Mais cela pourrait aider à empêcher qu’un problème logiciel négligé ne cause des dommages irréparables. Les clients de la société comprennent certains des plus grands acteurs de la crypto, comme le Bored Ape Yacht Club et le Ronin Network, qui gère une blockchain utilisée dans les jeux. Les clients viennent parfois voir Gu après avoir perdu des centaines de millions, en espérant qu’il puisse s’assurer que cela ne se reproduise plus.

“C’est un vrai monde sauvage”, dit Gu en riant.

Le code crypto est beaucoup plus impitoyable que les logiciels traditionnels. Les ingénieurs de la Silicon Valley essaient généralement de rendre leurs programmes aussi exempts de bogues que possible avant leur expédition, mais si un problème ou un bogue est découvert ultérieurement, le code peut être mis à jour.

Ce n’est pas possible avec de nombreux projets de cryptographie. Ils fonctionnent à l’aide de contrats intelligents, un code informatique qui régit les transactions. (Disons que vous voulez payer un artiste 1 ETH pour un NFT; un contrat intelligent peut être codé pour vous envoyer automatiquement le jeton NFT une fois que l’argent arrive dans le portefeuille de l’artiste.) Le fait est qu’une fois que le code de contrat intelligent est en direct sur un blockchain, vous ne pouvez pas le mettre à jour. Si vous découvrez un bogue, il est trop tard : tout l’intérêt des blockchains est que vous ne pouvez pas modifier ce qui leur a été écrit. Pire encore, le code hébergé sur une blockchain est visible publiquement, de sorte que les pirates informatiques peuvent l’étudier à leur guise et rechercher les erreurs à exploiter.

Le nombre de hacks est vertigineux et ils sont extrêmement lucratifs. Au début de l’année dernière, le réseau Wormhole s’est fait voler plus de 320 millions de dollars de crypto. Ensuite, le réseau Ronin a perdu plus de 600 millions de dollars en crypto.