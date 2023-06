L’Inform Act entre en vigueur en ciblant le vol organisé dans le commerce de détail

Marchandises sous clé, pour prévenir le vol dans le magasin Target, Queens, New York. Lindsey Nicholson | Groupe d’images universelles | Getty Images

L’Inform Act, une nouvelle loi qui vise à lutter contre le vol organisé dans le commerce de détail et la vente de produits contrefaits et nocifs sur les plateformes en ligne, entre en vigueur mardi alors que de plus en plus de détaillants accusent le vol d’être la raison de la baisse des bénéfices. La législation bipartite, qui signifie intégrité, notification et équité sur les marchés de vente au détail en ligne, a été adoptée en décembre dans le cadre d’un projet de loi de dépenses omnibus, plus d’un an après son introduction par les représentants Jan Schakowsky, D-Ill., Et Gus Bilirakis. , R-Fla. L’identité des vendeurs sur les marchés en ligne est généralement inconnue, mais la nouvelle loi cherche à changer cela. En vertu de l’Inform Act, les fournisseurs Web tels que Amazone et eBay seront tenus de vérifier et de partager des informations sur les vendeurs tiers qui effectuent un volume élevé de transactions sur leurs plateformes. « L’objectif de la loi INFORM Consumers Act est d’ajouter plus de transparence aux transactions en ligne et de dissuader les criminels d’acquérir des articles volés, contrefaits ou dangereux et de les vendre sur ces marchés », a déclaré la Federal Trade Commission, qui sera chargée de faire appliquer la loi. avec les procureurs généraux des États, a déclaré sur son site Web. « La loi garantit également que les utilisateurs du marché en ligne ont un moyen de signaler les comportements suspects concernant les vendeurs tiers à volume élevé. » Une fois le projet de loi adopté, les marchés en ligne ont eu six mois pour se mettre en conformité. Maintenant que la loi est entrée en vigueur, ils peuvent faire face à de lourdes sanctions civiles en cas de violation. La loi intervient après que les associations professionnelles et les détaillants ont fait pression sur le Congrès au sujet d’une augmentation alarmante du vol au détail qui, selon eux, était motivée par des réglementations laxistes régissant les vendeurs tiers et les processus de vérification sur les plateformes en ligne. Ils affirment que des groupes criminels organisés volent des marchandises dans les magasins, puis les revendent sur des marchés en ligne, généralement à un prix inférieur au prix affiché. De nombreux experts affirment que le vol organisé dans le commerce de détail s’est développé parallèlement à l’essor des achats en ligne, qui ont explosé pendant la pandémie de Covid et sont devenus le principal moyen d’achat des consommateurs. Au cours du deuxième trimestre 2020, les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont représenté 16,1 % des ventes au détail totales et ont atteint 211,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 44,5 % par rapport à la période de l’année précédente, selon les données du recensement. La croissance du commerce électronique aux États-Unis s’est stabilisée depuis, mais sa part des ventes est restée constante. Au premier trimestre 2023, le commerce électronique aux États-Unis représentait 15,1 % du total des ventes au détail et atteignait 272,6 milliards de dollars, un bond de 7,8 % par rapport à la période de l’année précédente. Alors que les biens volés ou contrefaits ne représentent qu’une petite fraction de ces transactions, les groupes de vente au détail et les responsables de l’application des lois ont de plus en plus demandé aux législateurs de résoudre le problème. Ils ont dit qu’il était difficile d’attraper les mauvais acteurs qui vendent des biens volés en ligne parce que leur identité était protégée. Les criminels ont pu opérer avec « l’anonymat complet en utilisant de faux noms d’écran et de fausses adresses », mais l’Inform Act changera cela, a déclaré à CNBC Lisa LaBruno, vice-présidente exécutive principale des opérations de vente au détail à la Retail Industry Leaders Association. « Sous INFORM, les places de marché en ligne ne peuvent plus fermer les yeux sur les acteurs criminels qui utilisent leurs plateformes pour vendre des biens volés et contrefaits. La FTC et les procureurs généraux des États seront habilités à tenir ces plateformes responsables, et les consommateurs disposeront également de leur propre mécanisme de signalement. pour signaler une activité suspecte », a déclaré LaBruno. « Pour les détaillants, la mise en œuvre d’INFORM signifie que nous avons plus de soutien et de partenaires dans la lutte contre le crime organisé dans le commerce de détail. »

Qu’est-ce que la loi exige des places de marché en ligne ?

Les marchés en ligne sont désormais tenus de collecter, vérifier et divulguer certaines informations sur les vendeurs tiers qui ont des volumes de transactions élevés sur leurs plateformes. Les règles s’appliquent aux vendeurs qui ont réalisé 200 ventes ou transactions distinctes ou plus et 5 000 $ ou plus de revenus bruts au cours d’une période continue de 12 mois au cours des 24 derniers mois, selon la FTC. Les places de marché numériques seront désormais tenues de collecter les coordonnées bancaires, un numéro d’identification fiscale et les coordonnées des vendeurs concernés et de vérifier que les informations sont correctes dans les 10 jours après qu’un vendeur a atteint le statut « à volume élevé ». Les personnes qui effectuent le nombre de transactions concerné seront uniquement tenues de donner leur nom, leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone aux plateformes. Les personnes morales et les sociétés devront fournir les mêmes informations. Mais ils doivent également fournir une copie d’une pièce d’identité valide émise par le gouvernement ou d’un document gouvernemental valide ou d’un document fiscal qui comprend le nom commercial et l’adresse physique du vendeur. Les fournisseurs tiers sont tenus de maintenir les informations à jour et de les certifier exactes au moins une fois par an. Les places de marché doivent divulguer ces informations soit dans les listes de produits des vendeurs, soit dans les confirmations de commande. La nouvelle loi oblige les places de marché à suspendre les vendeurs de la plateforme s’ils ne divulguent pas les informations requises. Les places de marché doivent également fournir aux consommateurs un moyen clair de signaler les comportements suspects sur les listes de produits des fournisseurs tiers concernés. Pour les vendeurs qui ont des revenus bruts annuels de 20 000 $ ou plus sur un marché particulier, les plateformes doivent clairement divulguer leurs informations sur les pages de liste de produits, ou dans les messages de confirmation de commande et les historiques de transactions de compte sur la plateforme. Ces données comprennent le nom du fournisseur ou de son entreprise, ainsi que son adresse et ses coordonnées, y compris un numéro de téléphone et une adresse e-mail. De nombreux marchés en ligne soumis à la législation sont des noms nationaux et familiers. Mais des plates-formes plus petites et plus spécialisées avec des vendeurs et un volume pertinents sont également couvertes.

Comment la loi sera-t-elle appliquée ?