Counterpoint Research a publié son rapport agrégé sur le marché des smartphones au troisième trimestre de cette année il y a un mois, mais il est maintenant prêt à partager des ventilations plus détaillées et des graphiques un peu plus jolis.

Le marché des smartphones se redresse déjà après la première vague de verrouillage et de mise en quarantaine dans le monde – il a enregistré une augmentation de 32% des expéditions sur une base trimestrielle. Par rapport au troisième trimestre 2019, la baisse n’est que de 4%, soit 366 millions d’unités.

Samsung a réussi à atteindre son plus grand nombre d’expéditions au cours des trois dernières années, augmentant ses ventes de 48% par rapport au trimestre précédent et de 3% par rapport à la période juillet-septembre de l’année dernière. Realme est devenue la société la plus rapide à atteindre 50 millions d’expéditions au total, tandis qu’Apple a souffert principalement du fait de pousser le lancement de l’iPhone au quatrième trimestre 2020.

En regardant la répartition par région, Samsung est la seule entreprise à figurer dans le Top 5 de chaque région, en tête dans trois d’entre elles. Huawei ne se porte bien qu’en Asie, sa part chutant ailleurs alors qu’Apple ne fait pas partie du top 5 en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe.









Expéditions de smartphones par région

Counterpoint a également révélé son analyse sur la scène des téléphones multimédias. Le total des expéditions au T3 2020 était de 74 millions, iTel étant le premier avec 24%, suivi de HMD, le propriétaire de la marque Nokia. La troisième place est réservée à une autre filiale de Transsion, Tecno, principalement disponible en Afrique subsaharienne.

La source