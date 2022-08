L’influenza aviaire hautement pathogène tuerait les phoques au Québec

Des chercheurs québécois ont détecté la grippe aviaire chez au moins deux espèces de phoques, et ils craignent que le virus ne soit à l’origine du nombre inhabituellement élevé de phoques morts signalés sur les côtes de la province.

Un groupe de recherche sur les mammifères marins, le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins, affirme qu’une centaine de carcasses de phoques communs ont été retrouvées depuis janvier le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent dans l’est du Québec, soit près de six fois plus qu’en moyenne an.

“En juin seulement, le nombre a atteint 65 carcasses”, a déclaré mardi le groupe de recherche dans un communiqué. “La grippe aviaire a été rapidement soupçonnée de jouer un rôle dans l’augmentation de la mortalité.”

Environ 15 des phoques communs morts ont été testés positifs pour la grippe aviaire hautement pathogène H5N1, avec un premier cas détecté chez un phoque gris la semaine dernière, a déclaré Stéphane Lair, professeur de médecine vétérinaire à l’Université de Montréal.

Il a dit que les phoques étaient très probablement en contact avec des carcasses de canards eider infectés lorsqu’ils sont arrivés à terre pour mettre bas au début de l’été.

“Certains phoques, dont le phoque gris, sont connus pour manger des oiseaux sauvages … mais pas des phoques communs”, a déclaré Lair dans une interview mercredi. “Ils sont curieux, ils vont sentir les carcasses.”

Jean-François Gosselin, biologiste à Pêches et Océans Canada, a déclaré qu’il s’agissait des premiers cas signalés de transmission du virus des oiseaux sauvages aux mammifères marins au Québec. Les premiers cas de grippe H5N1 seraient arrivés en Amérique du Nord à la fin de l’hiver, impliquant des oiseaux ayant migré d’Europe.

Gosselin a déclaré que le nombre de phoques morts signalés sous-estime probablement la réalité.

« Il est déjà difficile de compter le nombre de phoques vivants… les carcasses échouées ou flottant entre les rochers, c’est encore plus difficile », a déclaré Gosselin. Il a ajouté qu’il est difficile de surveiller toute la transmission, qui affecte très probablement d’autres espèces – terrestres et marines.

Gosselin et Lair ont tous deux déclaré que pendant qu’ils surveillaient la situation, il n’y avait aucune menace de transmission aux humains ou de mise en danger de la population de phoques.

“C’est normal avec un virus exotique … c’est un nouveau virus qui pénètre dans une nouvelle population qui n’a jamais été infectée”, a déclaré Lair. “Le taux de mortalité sera bien plus élevé que si le virus circulait déjà naturellement.”

“Nous devons faire attention à tous les prédateurs ou animaux qui pourraient être en contact avec des oiseaux sauvages”, a déclaré Gosselin.

Les deux ont recommandé aux gens d’éviter d’approcher ou de toucher les carcasses d’animaux et d’éloigner leurs animaux de compagnie, en particulier les chiens.

— Virginie Ann, La Presse canadienne