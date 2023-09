L’influent sénateur démocrate Bob Menendez inculpé, des lingots d’or et des lingots d’argent saisis

Le sénateur américain Bob Menendez du New Jersey et son épouse ont été inculpés vendredi pour avoir accepté des pots-de-vin en espèces, des lingots d’or et une voiture de luxe pour une série d’actes de corruption, notamment le fait que le démocrate ait utilisé son influence sur les affaires étrangères au profit du pouvoir autoritaire. gouvernement égyptien.

Menendez, 69 ans, devra quitter son poste de président de la commission des relations étrangères du Sénat. Les règles du caucus démocrate du Sénat stipulent que tout membre accusé d’un crime doit se retirer d’une position de direction.

« Nous n’avons pas fini. Et je veux encourager toute personne ayant des informations à se manifester et à le faire rapidement », a déclaré le procureur américain Damian Williams, principal procureur fédéral de Manhattan, aux journalistes lors d’une conférence de presse détaillant certains aspects du cas du gouvernement.

Parmi les allégations et détails graves :

Une perquisition au domicile du couple a permis de découvrir 100 000 $ US en lingots d’or et 480 000 $ en espèces cachées, selon les procureurs, il s’agissait de pots-de-vin.

Le sénateur est accusé d’avoir fourni à l’Égypte des informations sensibles du gouvernement américain.

Il est accusé d’avoir écrit une lettre au nom de l’Égypte exhortant ses collègues américains à lever le gel de 300 millions de dollars d’aide au Caire.

Nadine Arslanian Menendez a reçu une Mercedes-Benz après que son mari ait appelé un représentant du gouvernement au sujet de l’affaire pénale d’un associé.

Menendez a nié ces accusations, affirmant dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il avait été faussement accusé d’avoir accepté des pots-de-vin, mais qu’il « ne serait pas distrait » de son travail au Sénat.

« Pendant des années, des forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique », a déclaré Menendez. « Depuis que cette enquête a été divulguée il y a près d’un an, il y a eu une campagne active de diffamation de sources anonymes et d’insinuations pour créer un air d’irrégularité là où il n’y en a pas. »

« Nous sommes les fiers propriétaires d’une Mercedes 2019 »

Dans l’affaire actuelle, les procureurs allèguent que Menendez et son épouse ont accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin de la part de trois associés, Wael Hana, Jose Uribe et Fred Daibes.

Ils allèguent également que le sénateur a cherché à faire dérailler une enquête criminelle sur un associé – Daibes, un ami de longue date et éminent développeur du New Jersey – en faisant pression pour qu’un avocat américain soit désigné qui, selon lui, pourrait être influencé.

Après que Menendez ait appelé un représentant du gouvernement au sujet du cas de Daibes, selon l’acte d’accusation, sa femme a reçu une décapotable Mercedes-Benz de la part d’Uribe et de Hana, tous deux amis du sénateur et de son épouse.

En tant que sénateur démocrate influent au sein de la commission des relations étrangères, Bob Menendez, à droite, a l’occasion de traiter avec des responsables étrangers. Menendez est montré avec Chrystia Freeland du gouvernement libéral, puis le sénateur du Tennessee Bob Corker le 13 juin 2018. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Une fois la transaction terminée, Nadine Menendez a envoyé un texto à son mari pour lui dire : « Félicitations mon amour de la vie, nous sommes les fiers propriétaires d’une Mercedes 2019 », avec un emoji en forme de cœur.

Les nouvelles accusations font suite à une enquête de plusieurs années. En 2019, des agents fédéraux ont perquisitionné les bureaux d’IS EG Halal, une entreprise du New Jersey désignée par le gouvernement égyptien comme la seule entreprise à certifier que la viande importée répondait aux exigences religieuses.

Cette désignation a surpris les responsables agricoles américains et le changement s’est produit la même année où Menendez s’est fiancé à sa femme, qui était une connaissance de Hana, la propriétaire d’IS EG Halal.

L’épouse du sénateur, 56 ans, luttait contre la saisie de sa propriété du comté de Bergen en 2018. Lorsqu’elle et Menendez se sont fiancés, cela a marqué le début d’une période de redressement financier pour elle.

En 2019, son dossier de saisie a été rejeté et ses actifs comprenaient des lingots d’or évalués entre 100 000 et 250 000 dollars, selon un formulaire de divulgation du Sénat de 2022. Entre avril et juin 2022, le couple a encaissé au moins une partie de ses avoirs en métaux précieux, selon les formulaires, vendant entre 200 000 et 400 000 dollars de lingots d’or, tout en en conservant au moins 250 000 dollars.

David Schertler, l’avocat de l’épouse de Menendez, a déclaré qu’elle « nie toute conduite criminelle et contestera vigoureusement ces accusations devant le tribunal ».

Ce n’est pas son premier acte d’accusation

Le Bureau historique du Sénat affirme que Menendez semble être le premier sénateur en exercice dans l’histoire des États-Unis à avoir été inculpé de deux allégations criminelles sans rapport.

Lorsque Menendez a été inculpé en 2015, le Washington Post a rapporté qu’il était le 12e sénateur en exercice à être inculpé.

Dans cette affaire, il était accusé d’avoir utilisé son influence politique pour aider un ophtalmologiste de Floride, le Dr Salomon Melgen, qui lui avait prodigué des cadeaux et des contributions à la campagne.

Le sénateur démocrate Bob Menendez s’adresse aux journalistes devant le palais de justice de Newark, dans le New Jersey, le 16 novembre 2017, après que le jury a déclaré qu’il était désespérément dans l’impasse sur toutes les accusations portées contre le politicien du New Jersey. (Seth Wenig/Associated Press)

Après l’impasse du jury en novembre 2017 sur les accusations portées contre Menendez, notamment de corruption, de fraude et de complot, les procureurs ont abandonné l’affaire. Menendez a maintenu son innocence tout au long.

Melgen a été condamné à 17 ans de prison pour fraude en matière de soins de santé en 2017, mais le président de l’époque, Donald Trump, a commué sa peine de prison en 2021.

Menendez risque d’être réélu l’année prochaine au Sénat, où les démocrates détiennent une courte majorité et devront défendre environ les deux tiers des sièges à gagner en 2024.

Fils d’immigrés cubains, Menendez a passé 14 ans à la Chambre des représentants avant de commencer son mandat au Sénat en 2006.