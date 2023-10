L’influenceuse Samya Silva, 21 ans, est abattue après avoir été pourchassée par des hommes armés alors qu’elle quittait un club brésilien à moto

L’INFLUENCEUSE Samya Silva a été abattue par deux hommes à moto alors qu’elle quittait un club avec des amis.

La mère de 21 ans a été criblée de balles alors qu’elle quittait les lieux à Teresina, au Brésil, avec ses deux amis.

La victime Samya a été abattue par un groupe de motards Crédit : Jam Press

Selon la police, les hommes ont tiré au moins six coups de feu sur Samya, la mère d’un enfant, qui s’est effondrée en tas près d’un rond-point.

Les secours arrivés sur place quelques minutes plus tard ont confirmé le décès. Ses copains sont indemnes.

Samya avait publié une vidéo d’elle riant du temps chaud sur Instagram Stories juste une heure avant sa mort.

Peu de temps auparavant, elle avait posté une vidéo déchirante depuis l’intérieur d’un club sous-titrée : « Je ne sais pas pourquoi cette chanson me rappelle toi, maman » suivie d’un emoji main-cœur.

Après le meurtre, la police a bouclé la scène du crime à Teresina, dans le nord-est du Brésil.

Ils tentent désormais d’identifier les auteurs et de déterminer le mobile du crime, qui, selon les médias locaux, pourrait être lié aux gangs.

Selon certaines informations, Samya a déjà été filmée en train de danser sur de la musique avec des amis tout en faisant un signe de la main « numéro trois », censé faire référence aux trois initiales du PCC.

Le PCC, ou Primeiro Comando da Capital, est une organisation criminelle considérée comme la plus grande et la mieux organisée du Brésil.

Créé par des prisonniers de l’État de São Paulo dans les années 1990, il compte aujourd’hui environ 30 000 membres dans tout le Brésil et dans les pays voisins.

Les assassinats, les évasions de prison, les émeutes dans les prisons, le trafic de drogue et les braquages ​​de banques ne sont qu’une fraction des activités criminelles dans lesquelles le PCC serait impliqué.

Cependant, de nombreux internautes ont suggéré que le geste de la main de Samya avait d’autres significations et qu’elle ne savait peut-être même pas qu’il s’agissait d’un signe de gang.

Samya laisse derrière elle un jeune fils.

L’enquête se poursuit.

