L’influenceuse partage son entreprise “florissante” sur LinkedIn et obtient un test de réalité sur Twitter

L’influenceuse mondiale et entrepreneure de mode Masoom Minawala s’est rendue sur son LinkedIn et a partagé quelques conseils sur le succès et l’entrepreneuriat. L’influenceuse a parlé de son propre parcours et a souligné à quel point elle n’était pas encline aux études et a abandonné son diplôme. Elle a en outre souligné que c’était le zèle et la passion pour le travail qui la poussaient à continuer et c’est la raison pour laquelle elle a tant accompli. “Avec compétence, avec détermination, avec passion et zèle au travail”, a-t-elle écrit.

«Alors, laissez cela vous rappeler que tout le monde a des styles d’apprentissage différents et que les réussites scolaires ne sont pas les seuls déterminants de votre réussite dans la vie», a-t-elle écrit dans la légende. Cependant, il semble que Twitter ne soit pas d’accord avec elle sur le même sujet. Il y en a beaucoup qui la critiquent. “Oui, parce que votre père, le bijoutier millionnaire et vous ne payez pas vos stagiaires ne peuvent pas être la raison de votre entreprise florissante”, a écrit un utilisateur de Twitter. Regarde:

Oui, parce que votre père, le bijoutier millionnaire et vous ne payez pas vos stagiaires ne peuvent pas être la raison de votre ✨entreprise florissante💅⭐ pic.twitter.com/n0Cw7FnQHQ — Sherina 🌈 (@Sherinapoyyail) 11 octobre 2022

sis dis juste richesse générationnelle et c’est parti pic.twitter.com/XyxAmHwXyg — fru (@Oinkoo) 12 octobre 2022

Une autre personne a écrit: “Si vous dites simplement richesse générationnelle et partez.” Pendant ce temps, une autre personne a commenté: «C’est pourquoi je préfère de loin la noblesse de la vieille école. Ils savaient qu’ils ne le méritaient pas, s’en fichaient et savouraient leur butin en silence. La nouvelle école fait souffrir tout le monde par son besoin de validation.

Une personne a commenté: «Poursuivre uniquement la passion (sans aucune réussite scolaire ni diplôme de secours) n’est qu’un privilège pour la partie très aisée de la société, pas d’attaque, mais ils savent en quelque sorte au fond même s’ils ne poussent pas dur académiquement et il suffit de surfer pendant leurs 20 ans pour se détendre en faisant la fête et en vacances, ils vont toujours réussir dans la vie et être bien installés sur toute la ligne, pour l’abondance de la richesse générationnelle dont ils disposent.

Je ne suis pas d’accord avec de telles vantardises, alors que la majeure partie de leur accumulation de scène de premier ordre s’est produite à cause de la sauvegarde de l’argent de leurs parents et même maintenant, aucun peuple ne les soutient pour que ces filles sobo puissent simplement montrer leur visage sur le l’Internet. Phir v gyaan dena hai. Pouah. — Satabdi Samuka Parida 🌱 (@ParidaSamuka) 12 octobre 2022

Dieu, ses messages sur son succès me font toujours tellement grincer des dents ! — Androïde sans genre ⚲ Radiating Glennergy 🇵🇸 (@DietPravda) 12 octobre 2022

Ironiquement, j’ai le sentiment que personne qui est réellement parti de zéro et a réalisé quelque chose uniquement grâce à un travail acharné n’écrirait réellement un tel message. — Shrivaas (@shrivaasms) 12 octobre 2022

Quelle est votre opinion à ce sujet?

