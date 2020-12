L’influenceuse décédée retrouvée nue au bord d’une route du Texas aurait été en train de divorcer de son mari, selon des amis.

Alexis Sharkey, 26 ans, a été retrouvé « sans signe visible de blessure » par des travailleurs de la ville de Houston samedi. Elle avait disparu depuis le Black Friday.

Son mari d’un an, Tom, 49 ans, lui a rendu hommage en la qualifiant de « femme la plus incroyable ». Le couple s’est marié en décembre de l’année dernière et a déménagé à Houston en janvier.

Mais Tanya Ricardo, qui a passé Thanksgiving avec son défunt ami, a déclaré à Khou que « le divorce était en cours de procédure », ajoutant: « Récemment, elle s’est ouverte à nous à ce sujet et le divorce a été déposé. C’était une personne très privée. Elle n’a pas beaucoup parlé de ce qui se passait à la maison.

Une autre amie a déclaré à ABC13 qu’Alexis avait déclaré qu’elle était « pétrifiée » dans les semaines précédant sa mort, ajoutant: « Cette fille a peur pour sa vie. » On ne sait pas pourquoi elle a pu avoir peur.

La mère d’Alexis, Stacey Clark Robinault, a déclaré à Click2Houston que sa mort « était un acte absolument déloyal », ajoutant: « Il n’y a rien pour moi qui suggère que c’était un accident. »

Robinault a déclaré qu’elle avait discuté des projets de Noël avec sa fille dans les jours précédant sa disparition. Alexis, qui comptait plus de 21000 abonnés sur Instagram, partageait régulièrement des mises à jour sur sa vie, le plus récemment un voyage au Mexique

Alexis aurait été en train de divorcer de son mari, selon des amis

Alexis Sharkey, 26 ans, a été retrouvé « sans signe visible de blessure » par des travailleurs de la ville de Houston samedi après avoir repéré des pieds dans des buissons, sur la photo

Robinault a déclaré: « La façon dont elle a été trouvée, mon enfant ne se ferait jamais ça à elle-même.

Et il n’y a rien pour moi qui suggère autre chose, à part que cela lui a été fait. Et je crois cela dans l’intestin de ma mère.

Elle a déclaré à ABC13: « Je pense qu’elle a été assassinée. »

Le couple s’est marié en décembre de l’année dernière et a déménagé à Houston en janvier. Tom a rendu hommage en écrivant: «Jamais vu ou ressenti une telle beauté! Tu es mon monde! Vous avez rendu la vie si incroyable! Fait sens de mon existence! Mon but! Et m’a montré comment vraiment aimer!

Suite à l’annonce de sa mort, le mari d’Alexis, Tom, lui a rendu hommage en la qualifiant de «femme la plus incroyable». Tom a partagé des photos de sa défunte épouse dans sa robe de mariée

La mère d’Alexis, Stacey Clark Robinault, a déclaré à Click2Houston que sa mort « était un acte absolument déloyal », ajoutant: « Il n’y a rien pour moi qui suggère que c’était un accident »

Robinault avait précédemment déclaré que sa fille « s’était disputée » peu de temps avant sa disparition, mais on ne sait pas avec qui.

Les agents ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que sa mort était naturelle et qu’ils pensaient que le corps était resté là pendant la nuit, rapporte KVUE. Une cause de décès est inconnue; une autopsie est en cours.

Le corps d’Alexis a été retrouvé à seulement cinq kilomètres du domicile de l’amie Tanya Ricardo. La dernière fois qu’ils ont parlé, c’était vendredi soir; ils avaient l’intention de regarder des films samedi.

Tanya a déclaré: « Je veux dire, je l’ai juste jetée sur le bord de la route, nue, comme une poubelle. Je viens de, je ne comprends pas. Personne ne s’en sort avec quelque chose comme ça. Personne.

«Je ne sais pas qui aurait pu lui faire quelque chose comme ça. Celui qui a fait ça, nous allons les trouver. Nous allons faire tout ce qu’il faut. Ainsi, tout le monde peut la mettre au repos en paix.

Le corps d’Alexis a été retrouvé à seulement cinq kilomètres du domicile de l’amie Tanya Ricardo. La dernière fois qu’ils ont parlé, c’était vendredi soir; ils avaient l’intention de regarder des films samedi.

Le corps d’Alexis Sharkey, 26 ans, porté disparu le vendredi noir, a été retrouvé

Robinault a dit que ses amis avaient entendu parler d’elle pour la dernière fois à 18 heures; depuis, ses appels sont allés à la messagerie vocale

Alexis, qui comptait plus de 21000 abonnés sur Instagram, partageait régulièrement des mises à jour sur sa vie, le plus récemment un voyage au Mexique.

Rendant hommage à sa dernière femme, Tom a partagé des photos d’elle dans sa robe de mariée, en écrivant: « Jamais vu ou ressenti une telle beauté! Tu es mon monde! Vous avez rendu la vie si incroyable! Fait sens de mon existence! Mon but! Et m’a montré comment vraiment aimer!

Confirmant sa mort, Robinault a écrit: « C’est avec un cœur profondément brisé que Mike et moi voulons vous faire tous savoir que le corps de Lexi a été retrouvé. Nous ne pouvons pas commencer à vous remercier tous pour votre amour et les paroles aimables que vous avez adressées à notre famille!