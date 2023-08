L’influenceuse Instagram Larissa Borges, 33 ans, décède subitement après avoir subi un « double arrêt cardiaque » après avoir été laissée dans le coma

Un influenceur de 33 ans est décédé après une semaine d’hospitalisation des suites d’un « double arrêt cardiaque ».

La star d’Instagram Larissa Borges est décédée lundi après avoir été hospitalisée dans le coma pendant plus d’une semaine.

L’influenceuse Larissa Borges est décédée des suites de deux arrêts cardiaques Crédit : Jam Press/@lariborgesx

La Brésilienne de 33 ans était dans le coma pendant une semaine avant sa mort tragique Crédit : Jam Press/@lariborgesx

La jeune femme a été admise pour la première fois le 20 août après avoir apparemment subi un arrêt cardiaque dans la ville de Gramado, dans son Brésil natal, ont révélé des publications de sa famille sur les réseaux sociaux.

Mais après avoir subi un deuxième arrêt cardiaque, l’étudiant en éducation physique est malheureusement décédé.

Larissa s’est bâtie une audience de plus de 30 000 personnes en ligne, où elle a partagé des selfies, des photos de ses voyages et des informations sur la santé et la forme physique.

Trois jours seulement avant son hospitalisation, Larissa – originaire de Brasilia – avait partagé une photo d’elle posant à Gramado, vêtue d’une doudoune noire et d’une jupe à carreaux.

D’autres photos, partagées juste un jour avant l’arrêt cardiaque, montrent l’influenceuse dans une tenue tendance entièrement noire, avec une étiquette indiquant qu’elle était au festival de cinéma de la ville lors de sa visite.

Après son hospitalisation, ses proches ont repris son compte et ont partagé des mises à jour sur son état, où les fans ont afflué vers les commentaires pour lui envoyer leurs meilleurs vœux.

Hier, la tragique nouvelle de la mort de Larissa a été partagée, affirmant qu’elle s’était « battue courageusement » pour sa vie.

La famille de la jeune femme lance un appel aux dons pour transférer le corps de Gramado vers sa ville natale.

Un membre de la famille a écrit : « N’importe quel montant, aussi petit soit-il, fera une différence et contribuera à alléger le fardeau financier auquel la famille est confrontée pendant cette période très difficile. »

La police locale enquêterait sur le décès.