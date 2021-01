Emily Mitchell, une influenceuse Instagram et blogueuse parentale, est décédée à 36 ans alors qu’elle était enceinte de son cinquième enfant.

Le natif du Rhode Island et créateur de La voie cachée blog est décédé subitement trois jours avant Noël, selon une page de collecte de fonds mise en place pour sa famille. Emily, dont le nom de jeune fille est Giancaspro, laisse dans le deuil son mari Joseph Mitchell et leurs quatre enfants Finlandais, Isla, Eden et Luna.

«Em prenait son café du matin et ses toasts quand elle est soudainement devenue insensible», a déclaré la page de collecte de fonds. « Malgré l’attention rapide de ses enfants, de son mari, de son père et d’autres membres du personnel médical, tous les efforts vaillants pour ressusciter ont échoué. Elle est rentrée chez elle pour être avec le Seigneur. Les médecins travaillent toujours sur des réponses pour sa famille. »

Emily était enceinte de 16 semaines lorsqu’elle est décédée. Selon sa nécrologie en ligne, Emily attendait un petit garçon nommé Joey.

Alors que la plupart de son Instagram était centré sur ses efforts d’enseignement à domicile avec ses enfants et d’autres sujets parentaux, au cours des dernières semaines, elle a partagé des publications liées à la grossesse, y compris des photos de baby bump.