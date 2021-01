L’influenceuse enceinte Emily Mitchell, la créatrice de la page et du blog Instagram populaires The Hidden Way, est décédée à l’âge de 36 ans.

Emily était enceinte de son cinquième enfant et prenait son petit-déjeuner, trois jours avant Noël, lorsqu’elle « est soudainement devenue insensible ».

Une page GoFundMe a été créée par sa famille à la suite de son décès tragique, au cours duquel son bébé à naître est également décédé.

La page détaillait que le mari d’Emily, Joseph, et d’autres membres de la famille, ont fait de leur mieux pour l’aider alors qu’ils attendaient l’arrivée des ambulanciers paramédicaux à leur domicile à Rhode Island.

Le message sur la page des dons disait: « Nos cœurs sont brisés et sa présence joyeuse manquera beaucoup à beaucoup. »







(Image: Emily Mitchell / Instagram)



Le message a continué: « Em a eu un grand impact dans la vie de tant de gens, et cette perte est incompréhensible pour quiconque la connaissait. Notre amie était une mère et une épouse dévouées, elle avait un cœur pour le Seigneur et aimait tellement ses enfants. .

« Nous sommes convaincus qu’Em est maintenant en parfaite communion avec Dieu. »

La page a également partagé que les médecins « travaillent toujours sur des réponses pour sa famille » en ce qui concerne une cause de décès, qui n’a pas encore été révélée publiquement.

Avant son décès, Emily avait partagé des mises à jour tout au long de sa grossesse sur The Hidden Way alors qu’elle écrivait à quel point elle était excitée à l’idée d’ajouter à sa couvée.

Le 19 novembre, Emily a posté une photo d’elle-même avec son mari Joseph alors qu’elle tenait une photo échographique.







(Image: Emily Mitchell / Instagram)



Elle a légendé la joyeuse photo: « Le numéro CINQ arrive à chaud et nous sommes là pour ça. Onze semaines 2 jours et ça compte. »

Une semaine plus tard, Emily a partagé une photo d’elle berçant la bosse de bébé en pleine croissance, alors qu’elle était entourée de feuilles tombées alors que l’automne se transformait en hiver.

Elle a écrit: « Treize semaines demain – dormir comme un ours en hibernation gras et poilu (lisez ce que vous allez lol), reniflant la menthe poivrée comme si c’était mon travail, avide de restes de Thanksgiving et découvrant peut-être un garçon ou une fille CETTE SEMAINE.

« Dois-je essayer ces tests de genre pour les vieilles femmes dans les histoires ??? Je pense que je devrai peut-être … ⁣ »

Quelques semaines à peine avant son décès, le couple a nommé leur bébé à naître, le nom de Joey étant révélé dans une nécrologie à l’influenceur après sa mort subite.

Le 8 décembre, Emily a révélé qu’elle se dirigerait vers un cinquième accouchement par césarienne.

Elle a écrit: «Ce sera ma CINQUIÈME césarienne. Quelle que soit la façon dont votre bébé arrive, sachez simplement que VOTRE EXPÉRIENCE est valable et digne.

« VOUS n’êtes pas moins une mère si vous avez eu besoin d’une intervention médicale d’urgence, si vous aviez une césarienne planifiée ou une péridurale.

«Vous n’êtes pas une« meilleure »mère si vous avez eu un accouchement à domicile ou un accouchement vaginal sans médicament.

«Et si vous aviez grandi par adoption, maternité de substitution ou mélange familial?

« Ce sont VOS bébés et VOUS ASSISTEZ FIÈREMENT à la table de la maternité. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.