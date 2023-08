L’influenceuse du fitness Larissa Borges, 33 ans, décède après un double arrêt cardiaque

L’influenceuse brésilienne Larissa Borges est décédée tragiquement après avoir subi un double arrêt cardiaque. Elle avait 33 ans.

L’influenceur est décédé lundi après avoir passé une semaine à l’hôpital. Poste de New York. Sa famille a confirmé la nouvelle de son décès dans une publication sur sa page Instagram. « La douleur de perdre quelqu’un d’aussi jeune, d’à peine 33 ans, et si gentil, est accablante. Nos cœurs sont brisés et le désir que nous ressentirons est indescriptible. »

La famille a ajouté que l’influenceuse des médias sociaux s’était battue courageusement pour sa vie.

Selon un média local, l’influenceur a été hospitalisé le 20 août après avoir subi un arrêt cardiaque alors qu’il voyageait à Gramado. Elle est tombée dans le coma. Elle a subi un deuxième arrêt cardiaque et est décédée peu de temps après.

La cause de son décès n’est pas claire, mais une enquête préliminaire a révélé qu’elle pourrait être en état d’ébriété au moment de ses troubles cardiaques.

Son corps a été soumis à une autopsie.

« Il y a un rapport sur une possible ingestion de substances narcotiques, accumulées avec des boissons alcoolisées », a rapporté le député Gustavo Barcellos de l’enquête en cours. « Le corps a été envoyé à l’autopsie. Nous allons essayer de rechercher, grâce à des tests de laboratoire, les substances qu’elle a éventuellement consommées. »

Mme Borges avait l’habitude de mettre régulièrement à jour ses abonnés avec son contenu sur le fitness, la mode et les voyages. Elle compte plus de 30 000 abonnés sur Instagram.