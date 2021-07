L’influenceuse Diipa Buller Khosla fait une déclaration forte, met des tire-lait sur sa robe, sachez pourquoi

L’influenceuse des médias sociaux Diipa Buller Khosla a fait une déclaration assez forte avec son choix de tenue au Festival de Cannes la semaine dernière. Diipa a foulé le tapis rouge dans une robe de couleur jaune avec des tire-lait attachés au tube noir. Partageant des images puissantes de son ensemble audacieux, la conférencière TedX a partagé ce que le fait d’être une mère signifie vraiment pour elle.

Sur les photos, on peut voir Dipa assise sur un tabouret avec le tulle de sa robe tombant magnifiquement devant elle. Elle fait un clin d’œil et pointe vers le tire-lait d’une main.

En partageant les photos, Diipa a écrit : « Pour moi, être mère signifie plus que donner naissance à un enfant. Être mère, c’est aimer et connaître une âme avant même de pouvoir la voir. C’est être dépendant de quelqu’un que l’on guide tout au long de la vie. Être mère, c’est assumer la responsabilité de celle que vous avez mise au monde, la couvrir de soins et d’amour sans fin tout au long de sa vie.

Diipa, qui est basée aux Pays-Bas, a également parlé de ce que ne signifie vraiment PAS le fait d’être une « mère » ? Elle a écrit: «Être mère ne signifie PAS que vous êtes maintenant la cible de tout le monde et de l’examen minutieux de qui que ce soit. Combien de fois, en tant que mères, entendons-nous « tu fais ça mal ! » ou « comment pouvez-vous faire ça à votre enfant ? » ? Qu’il s’agisse d’opinions partagées par la famille, des amis ou des étrangers ; le jugement est toujours sans excuse et pesant sur les mères nouvelles ou expérimentées.

L’influenceur poursuit en écrivant qu’il n’y a pas de livre de règles sur la maternité et qu’il faut de l’expérience et apprendre à comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui est approprié pour VOUS en tant que mère et pas pour n’importe qui d’autre. Être une nouvelle maman contient suffisamment d’auto-jugement car il y a une inquiétude constante si vos actions sont bonnes.

Lisez son article complet ici :

Elle a poursuivi: « J’ai choisi de faire la lumière sur ce sujet en raison des innombrables messages ou commentaires de personnes qui ont interrogé et jugé mes décisions en tant que mère – Un problème que la plupart des femmes endurent sur les réseaux sociaux.

« Je vous demande de bien vouloir vous abstenir de tout jugement concernant toute mère qui est dans ce beau voyage de maternité. Autant l’inquiétude est appréciée, autant il s’agit d’un voyage personnel entre la mère et l’enfant et doit être traité comme tel », a-t-elle conclu.

La tenue de déclaration de Diipa est devenue virale et elle gagne des cœurs sur les réseaux sociaux. Avec 1,4 million de followers sur Instagram, l’influenceur a définitivement fait passer le message. Il est intéressant de noter que Diipa a figuré deux fois sur la liste des Indiens les plus influents.