L’influenceuse Caroline Calloway dit qu’elle reste sur place face à l’ouragan Milton malgré les ordres d’évacuation

L’influenceuse Caroline Calloway a attiré l’attention de nombreuses personnes en ligne cette semaine après avoir déclaré qu’elle n’évacuait pas son condominium de Sarasota, en Floride, car L’ouragan Milton approche.

Calloway, 32 ans, a été parmi les premières stars d’Instagram, gagnant en notoriété pour ses légendes de longs paragraphes et ses photographies fantaisistes documentant sa vie quotidienne. Mais en 2019, Internet s’est retourné contre elle après que certains l’ont accusée d’être une escroc et que son ancienne amie et nègre, Natalie Beach, ait écrit un article pour La coupe détaillant leur prétendue amitié volatile.

De nombreux internautes sont restés captivés par les mises à jour de Calloway, y compris ses publications les plus récentes du Sunshine State. Une image en particulier de son histoire Instagram – une vue de son usine et de son balcon surplombant une Floride pluvieuse – a été vue 1,4 million de fois sur X après une l’utilisateur a posté une capture d’écran et a suggéré que Calloway pourrait mourir.

Les vents maximums soutenus de Milton sont de 125 mph, ce qui le place dans la catégorie 3, selon le National Hurricane Center. Il devrait toucher terre près de Sarasota ce soir. Depuis des jours, les autorités ont a exhorté les habitants sur son passage à évacuer.

Mais Calloway, qui compte 671 000 abonnés sur Instagram, reste largement imperturbable face à l’inquiétude généralisée. Milton fonce vers la côte ouest de la Floride. Lors d’un entretien téléphonique mercredi, elle a déclaré que son logement n’était pas au rez-de-chaussée, malgré ce que suggérait l’affiche virale.

« Je n’ai pas peur, mais je suis nerveuse, et je pense qu’être un peu nerveuse est sain », a-t-elle déclaré.

Calloway a déclaré qu’elle était convaincue que son bâtiment pourrait résister à l’ouragan.

« Nous avons des fenêtres de qualité ouragan avec un vent de 145 milles à l’heure ; les murs sont de 3 pieds de béton. Il y a beaucoup de pièces dans les appartements qui ne font pas face à la mer », a-t-elle déclaré. « Donc, ce n’est pas comme si le seul espace dans lequel vous pouvez vous trouver était exposé à l’océan. »

Elle estime que 30 personnes sont restées dans son immeuble – et en tant que plus jeune résidente, a-t-elle déclaré, elle souhaite se rendre disponible pour prendre soin des résidents âgés qui pourraient avoir des difficultés pendant la tempête.

« Ce n’est pas seulement comme si elles étaient les meilleures amies de ma grand-mère : je connais ces femmes depuis que je suis bébé. J’ai grandi avec eux », a-t-elle déclaré à propos de ses relations avec plusieurs de ses voisins. « Je viens ici depuis que je suis enfant. Je veux donc vraiment prendre contact avec eux et simplement pouvoir me rendre utile.

J’ai du champagne et quatre générations de Floridiens dans mes veines. Tout ira bien. — ◥◤Caroline Calloway (@carolinecaloway) 9 octobre 2024

Calloway, une Floridienne de quatrième génération, a déclaré qu’elle avait tout le temps de lire un livre, de créer du contenu ou de devenir virale sur TikTok pendant qu’elle surmontait la tempête.

Alors que certains internautes s’inquiétaient pour sa sécurité, d’autres se moquaient – ​​ou critiquaient – ​​de sa décision de rester sur place. Certains ont souligné que chez elle messages sur X annonçant sa décision de rester à Sarasota, elle a fait la promotion de son deuxième livre.

Calloway a souligné qu’elle ne s’est jamais considérée comme « un modèle » lorsqu’il s’agit de savoir quoi faire ou ne pas faire en cas de catastrophe naturelle.

« Je ne vais pas essayer, du jour au lendemain, de devenir une sorte d’activiste social, de fonctionnaire gouvernemental ou d’expert en météorologie, ou même simplement un modèle moral, n’est-ce pas ? dit-elle. « Mon contenu sera ce qu’il a toujours été, c’est-à-dire un divertissement, un chaos, un art, un récit à la première personne de ma vie, oui, un mémoire numérique. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com