Arielle Charnas a une raison de sourire aujourd’hui.

Le mardi 1er décembre, l’influenceuse de la mode a révélé qu’elle attendait un bébé après avoir subi une grossesse extra-utérine plus tôt cet été.

«Et puis il y en avait trois», a écrit Arielle sur Instagram en taguant son mari Brandon Charnas. « #rainbowbaby. » La femme de 33 ans est aussi la fière maman de ses filles Esme Rae, 2 et Ruby Lou, 4.

La blogueuse Something Navy a immédiatement reçu les meilleurs vœux de ses amis et adeptes, notamment Barbara Corcoran qui a écrit « Félicitations !! » dans la section commentaires. Daphné Oz a ajouté: « Oh Myyyyy !!! Tellement heureux pour toi! »

L’annonce d’Arielle intervient plus de cinq mois après qu’elle a parlé de sa grossesse extra-utérine sur Instagram Stories et via son blog.

« J’ai vécu quelque chose il y a quelques semaines que je n’ai pas partagé et ça continue de venir chaque fois que je reçois des commentaires », at-elle a écrit le 25 juin. « Tout ce à quoi je pense, c’est ce que j’ai vécu et j’aimerais pouvoir en parler à certains d’entre vous. Alors je vais juste vous dire ce qui s’est passé. Alors j’étais enceinte et j’attendais mon troisième bébé et les choses ont mal tourné et j’ai fini par perdre la grossesse. »