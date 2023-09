L’influenceuse Adriana « Drika » Thyssen est décédée à l’âge de 49 ans après avoir documenté son parcours de perte de poids auprès de millions de fans en ligne.

Une influenceuse FITNESS a été retrouvée morte dans son appartement à l’âge de 49 ans seulement.

Les hommages affluent pour la Brésilienne Adriana « Drika » Thyssen, qui a partagé son parcours de remise en forme après avoir perdu près de 100 livres en un peu plus d’un an.

L'influenceuse fitness Adriana Thyssen a été retrouvée morte à l'âge de 49 ans

Drika a admis qu'elle avait lutté contre le surpoids depuis qu'elle était adolescente.

Le corps de l'influenceuse brésilienne a été retrouvé dimanche dans son appartement

Adriana a cherché à inspirer les autres à choisir un mode de vie sain grâce à sa présence massive sur les réseaux sociaux.

Son corps a été retrouvé dimanche dans son appartement.

Drika a été enterrée lors de funérailles privées au Cemitério Bom Jesus à Araguari, dans son État natal du Minas Gerais.

Une femme prétendant être la cousine d’Adriana de São Paulo a déclaré que l’influenceuse, en tant que personnalité publique, avait été victime d’intimidation.

« Elle a été forte pendant très, très longtemps. Elle a toujours cherché l’amour et n’a reçu que des miettes », a écrit la femme, nommée Amanda Lourenço.

« Les haineux en ont déjà fait trop, alors en ce moment, je demande à chacun de faire preuve de compassion, de compréhension et d’empathie. »

Le décès de l’influenceuse a été annoncé via une publication sur le compte Instagram de sa marque de vêtements.

On pouvait y lire : « C’est avec une profonde tristesse et un profond regret que notre équipe et notre famille Blog da Drika et Drikas Store vous informent du décès de notre chère Drika.

« En ce moment de douleur, nous demandons les prières et la compassion de chacun. »

Au moment de sa mort, Adriana comptait 1,7 million d’abonnés sur Facebook et dirigeait une marque de vêtements de sport et de vêtements de grande taille appelée « Drikas Store ».

Le compte de la marque comptait près de 76 000 abonnés sur Instagram.

Drika avait précédemment admis qu’elle souffrait de surpoids depuis son adolescence.

Dans un message de bienvenue aux nouveaux abonnés, elle a écrit : « J’ai commencé le combat le 18/02/13, je pesais 107 kg (236 lb), je n’étais pas enceinte et je n’ai pas subi de chirurgie bariatrique.

« J’étais au chômage et avec mon mari j’étais endettée à la banque. »

Elle a ajouté qu’elle avait essayé d’innombrables régimes et qu’elle était « chroniquement dépendante aux amphétamines depuis 18 ans », ce qui l’a conduite dans une spirale de dépression et d’alcoolisme.

L'homme de 49 ans a perdu près de 100 livres en un peu plus d'un an.