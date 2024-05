L’influenceur viral Zach Sage Fox a mis en lumière des manifestants anti-israéliens désemparés : « Personne ne savait rien »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Le comédien et influenceur des médias sociaux Zach Sage Fox est devenu viral pour avoir mis en lumière des manifestants anti-israéliens qui n’avaient aucune idée de la guerre Israël-Hamas qui les passionne tant.

Une vidéo récente, « Gaza Graduation », montrait Fox offrant 100 $ à des manifestants anti-israéliens pour répondre correctement à des questions de base sur la guerre en cours. Il a demandé à quel fleuve et à quelle mer fait référence le fameux cri de ralliement « du fleuve à la mer » qu’ils ont admis avoir scandé, quel est selon le Hamas son objectif numéro un, combien d’années Israël a occupé Gaza, les définitions du sionisme et de l’Intifada. , et d’autres questions pertinentes. Aucun des manifestants anti-israéliens n’a pu répondre correctement et la vidéo a été visionnée des millions de fois.

« Je ne pense pas que nous ayons distribué un seul billet de cent dollars tout le temps. Je veux dire, personne ne savait rien », a déclaré Fox à Fox News Digital.

Fox, qui compte plus de 1,1 million de followers sur TikTok et 51 000 sur Instagram, n’est pas l’influenceur typique des réseaux sociaux à la recherche d’une grande pause. Il a fréquenté l’Université Ivy League de Pennsylvanie et a cofondé la société médiatique multimillionnaire Films de gros camps et a créé du contenu pour Disney Channel, Hulu, HBO et d’autres grandes plateformes. Il joue également du stand-up, mais les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre et les manifestations anti-israéliennes qui ont suivi ont donné l’impulsion à la création d’un nouveau type de contenu.

« J’ai vu des journalistes ne pas vraiment se mobiliser pour faire leur travail et ne pas vraiment interroger ces manifestants sur qui ils sont, d’où ils viennent et ce qu’ils savent. Je n’ai pas peur d’aller parler aux gens », a-t-il déclaré. » a déclaré, soulignant qu’il a découvert « des tonnes d’antisémitisme » et d’ignorance avec ses vidéos d’hommes de la rue.

Fox, qui a toujours une sécurité avec lui lors du tournage, ne s’est jamais senti en danger lors du tournage de la vidéo « Gaza Graduation », mais les précédentes, comme l’approche du campement anti-israélien sur le campus de son alma mater, ont été un peu risqué.

« Il est clair que les universités ne font pas leur travail », a déclaré Fox.

« C’était une véritable expérience sociale que j’avais envie de mener », poursuit-il. « Quand on leur propose une grosse somme d’argent, ces manifestants, ces gens qui soutiennent le mouvement pro-palestinien, peuvent-ils en savoir une seule chose ? »

Il s’est avéré que les agitateurs anti-israéliens ignoraient largement ce qui les passionnait tant. Fox s’est dit quelque peu soulagé que de nombreux étudiants américains ne se rendent même pas compte qu’ils « favorisent le mal » en s’alignant sur le groupe terroriste du Hamas.

« Il y a peut-être un espoir de pouvoir les rééduquer, mais cela doit commencer au niveau universitaire », a-t-il déclaré.

Fox pense que l’une des choses qui ont fait résonner sa vidéo est qu’il a mis les frais de scolarité et de scolarité à l’écran afin que les téléspectateurs sachent quelles institutions ont échoué pour chaque étudiant désemparé.

« Ces gens dépensent des centaines de milliers de dollars, ils ne connaissent rien du mouvement pour lequel ils portent des pancartes », a-t-il déclaré. « Ils ne savent tout simplement rien. »

Fox veut être une « voix de l’éducation » et inciter les gens à connaître la vérité sur la situation à Gaza. Il estime que les célébrités juives, y compris ses propres idoles comiques, devraient suivre son exemple alors que l’antisémitisme sévit en Amérique.

« Où est Larry David ? Où est Adam Sandler ? Je veux dire, j’aime ces gars. Je ne veux pas dire un gros mot contre eux. Ce sont mes propres idoles. Mais ce sont des Juifs, et le fait qu’ils ne le soient pas. « Je prends la parole en ce moment pour parler de l’horrible montée de l’antisémitisme et de la désinformation autour des Juifs et du peuple juif, cela me donne simplement envie de sortir et d’être cette voix juive », a déclaré Fox.

Hanna Panreck de Fox News Digital a contribué à ce rapport.