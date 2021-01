Un partisan de Donald Trump en Floride a été arrêté pour avoir prétendument trompé les électeurs d’Hillary Clinton en leur faisant croire qu’ils votaient par SMS afin de ne pas se donner la peine d’aller aux urnes en 2016.

Douglass Mackey, 31 ans, dont le pseudo Twitter était Ricky Vaughn, a été arrêté mercredi à West Palm Beach et a comparu pour la première fois au tribunal pour complot en vue de priver les gens de leur droit de vote, a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

« Il n’y a pas de place dans le discours public pour les mensonges et la désinformation pour frauder les citoyens de leur droit de vote », a déclaré le procureur fédéral Seth DuCharme. « Avec l’arrestation de Mackey, nous signifions que ceux qui renverseraient le processus démocratique de cette manière ne peuvent pas compter sur le manteau de l’anonymat sur Internet pour échapper à la responsabilité de leurs crimes. »

Mackey, dont le pseudonyme a été nommé d’après le personnage de Charlie Sheen dans le film «Ligue majeure», a été décrit par le Huffington Post comme « Le troll nationaliste blanc le plus influent de Trump. » Une étude réalisée par Media Lab du MIT a déclaré que Mackey faisait partie des 150 principaux influenceurs de l’élection présidentielle de 2016, devançant de grands noms tels que NBC News et le Drudge Report.

Les procureurs allèguent qu’entre septembre et novembre 2016, Mackey a conspiré avec d’autres utilisateurs de Twitter pour envoyer des messages frauduleux encourageant les gens à voter par texte ou message sur les réseaux sociaux. Mackey est accusé d’avoir tweeté l’image d’une femme noire devant une pancarte disant « Les Afro-Américains pour (le candidat). Évitez la ligne. Votez de chez vous. » Les destinataires ont été invités à envoyer le nom du candidat par SMS au 59925.

Au moins 4 900 numéros de téléphone uniques ont envoyé le nom à ce numéro, a déclaré le DOJ. Les votes, bien sûr, n’étaient pas valables. Aucune estimation n’a été proposée pour le nombre de ces personnes, le cas échéant, qui n’ont pas voté légalement parce qu’elles pensaient que leur bulletin avait été soumis par texte.

Les procureurs n’ont pas précisé les électeurs du candidat ciblés, mais les messages Twitter de novembre 2016 montrent la publicité décrite par le DOJ et des discours similaires exhortant les électeurs à envoyer un SMS. «Hillary» à 59925.

Le compte Ricky Vaughn a été interdit par Twitter en 2016 pour harcèlement présumé, mais Mackey aurait ouvert d’autres comptes sous des noms différents.

Le producteur de vidéoclips Robby Starbuck a fait valoir que Mackey était accusé pour un mème envoyé comme une blague. « Les seules personnes qui devraient être inculpées dans cette situation sont celles qui ont été assez stupides pour essayer de voter par SMS », il a tweeté.

La consultante en affaires Donna White a noté l’ironie selon laquelle les procureurs défendaient les droits de vote des partisans d’Hillary Clinton qui pourraient avoir été dupés par Mackey alors que les allégations de fraude électorale massive en 2020 ont été balayées. « Des millions de personnes pensent que cela nous est arrivé lors de l’élection présidentielle de 2020, et pas une seule enquête officielle », elle a dit. « Je peux même être banni de ce site pour avoir déclaré cela. »

