L’influenceur transgenre Dylan Mulvaney dit que Bud Light ne l’a pas soutenue pendant le contrecoup

L’influenceuse transgenre Dylan Mulvaney dit qu’elle s’est sentie abandonnée par Bud Light après avoir été confrontée à « plus d’intimidation et de transphobie que je n’aurais jamais pu imaginer » à cause de son partenariat avec le géant de la bière.

Dans une vidéo publiée jeudi sur Instagram et TikTok, elle a déclaré qu’elle « attendait que la marque me contacte. Mais ils ne l’ont jamais fait ». Elle a dit qu’elle aurait dû s’exprimer plus tôt, mais qu’elle avait peur et espérait que les choses s’amélioreraient, mais elles ne l’ont pas fait.

« Depuis des mois, j’ai peur de quitter ma maison », a déclaré Mulvaney. « J’ai été ridiculisé en public. J’ai été suivi et j’ai ressenti une solitude que je ne souhaiterais à personne. »

Un déluge de critiques et de haine a éclaté peu de temps après que Mulvaney a ouvert une Bud Light dans une vidéo Instagram le 1er avril dans le cadre d’une promotion sur les réseaux sociaux pour la bière. Elle a montré une boîte arborant son visage que Bud Light lui a envoyée – l’un des nombreux cadeaux d’entreprise qu’elle reçoit et partage avec ses millions de followers.

Des personnalités conservatrices et d’autres ont appelé au boycott de Bud Light, tandis que les partisans de Mulvaney ont critiqué la marque pour ne pas en faire assez pour la soutenir.

REGARDER | Comment Bud Light a mal géré le contrecoup de Dylan Mulvaney: Comment Bud Light a mal géré le contrecoup de Dylan Mulvaney L’embauche par Bud Light de l’influenceur trans Dylan Mulvaney a provoqué une réaction conservatrice, mais la gestion de cette réaction par l’entreprise a suscité encore plus de critiques de la part de la communauté LGBT.

Dans les semaines et les mois qui ont suivi, deux responsables marketing de la société mère Anheuser-Busch InBev ont pris un congé, Bud Light a perdu sa position de plusieurs décennies en tant que bière la plus vendue aux États-Unis et la Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense du pays pour droits LGBTQ, a suspendu sa cote de référence en matière d’égalité et d’inclusion pour le géant brassicole.

« Pour une entreprise, embaucher une personne trans et ne pas la soutenir publiquement est pire, à mon avis, que de ne pas embaucher de personne trans du tout, car cela donne aux clients la permission d’être aussi transphobes et haineux qu’ils le souhaitent », a déclaré Mulvaney. , sans nommer Bud Light.

ABInBev, basé en Belgique, n’a pas immédiatement répondu aux e-mails demandant des commentaires vendredi.

Dans une déclaration du 14 avril, le PDG d’Anheuser-Busch, Brendan Whitworth, a déclaré que la société « n’a jamais eu l’intention de faire partie d’une discussion qui divise les gens. Notre métier est de rassembler les gens autour d’une bière ».