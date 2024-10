L’influenceur TikTok Taylor Rousseau Grigg décède à 25 ans, annonce son mari

Aucune cause officielle du décès n’a été fournie.

La star de TikTok, Taylor Rousseau Grigg, est décédée à l’âge de 25 ans. Son mari, Cameron Grigg, a partagé la nouvelle sur Instagram samedi. Décrivant la mort de Taylor comme « si soudaine et inattendue », M. Grigg a également inclus un lien vers une page GoFundMe pour soutenir financièrement la famille pendant cette période difficile.

« Personne ne s’attend à devoir faire face à ce genre de douleur et de chagrin, surtout à notre âge », a-t-il écrit. « L’année dernière, Taylor a enduré plus de douleur et de souffrance que la plupart des gens au cours de leur vie. Malgré cela, elle était une lumière pour tout le monde autour d’elle, apportant toujours de la joie. »

Il a poursuivi : « Elle était la femme la plus courageuse et la plus forte que je connaisse, et sa foi dans le Seigneur l’a guidée à travers chaque défi, même dans ses moments les plus sombres. Je sais qu’elle m’a sauvé la vie et celle de tant d’autres. »

M. Grigg a partagé que « le corps terrestre de Taylor est toujours là avec nous, soutenu par des machines pour que ses organes restent viables pour le don ».

« Plus que tout, Taylor voudrait savoir qu’elle continue à sauver des vies même après avoir quitté ce monde », a-t-il déclaré. « Même si son corps terrestre a échoué, sa mémoire et son esprit perdureront. Elle ne doit rien à personne, mais elle voudrait que tout le monde sache qu’elle va plus que bien. »

Il a ajouté : « Elle ne souffre plus et son corps a été guéri au nom de Jésus. Nous pouvons remercier Dieu qu’elle ne souffrira plus et qu’elle soit vraiment libérée des chaînes terrestres. Elle a été guérie et parfaite. «

M. Grigg a également mentionné qu’ils n’étaient pas préparés financièrement et manquaient d’assurance, et a demandé de l’aide via la page GoFundMe, qui a déjà collecté plus de 25 000 $.

« Même si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, les prières pour notre famille sont toujours nécessaires », a-t-il écrit. « Je vous aime tous. Taylor vous aime tous. Merci pour votre soutien et vos gentils mots pendant cette période. »

Le GoFundMe On peut lire sur la page : « C’est avec nos plus sincères condoléances que nous annonçons le décès de Taylor, qui a maintenant déployé ses ailes. Son esprit vivra dans le cœur de ceux qui l’ont connue. Nous demandons le respect de l’intimité pour notre famille pendant cette période. «

La page mentionne également qu’un événement-bénéfice en l’honneur de Taylor est prévu.

Taylor avait rassemblé plus de 1,4 million de followers sur TikTok. Sa dernière vidéo, publiée le 26 septembre, la montrait en train de passer du temps avec son chien.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2021 après s’être rencontré sur Instagram. Ils se sont fiancés en juin 2022 et se sont mariés le 19 août 2023.