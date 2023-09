L’influenceur TikTok condamné à perpétuité pour meurtre — RT World News

Une ancienne influenceuse de mode sur TikTok et sa mère ont été condamnées à la prison à vie pour le meurtre de deux hommes suite à une prétendue tentative d’extorsion. Les femmes britanniques et plusieurs complices masculins ont poursuivi les victimes dans une course-poursuite en voiture à grande vitesse qui s’est terminée par un violent accident.

Mehek Bukhari, 24 ans, a été condamnée vendredi à la perpétuité avec un minimum de 31 ans et huit mois de prison, tandis que sa mère, Ansreen Bukhari, a été condamnée à une peine minimale de 26 ans et neuf mois. Deux hommes ayant participé au double meurtre ont été condamnés à des peines similaires derrière les barreaux, tandis que trois autres hommes ont été condamnés à 14 ans de prison pour homicide involontaire.

Les peines à perpétuité sont rares au Royaume-Uni, la plupart des meurtriers purgeant entre 15 et 20 ans de prison.

Avant de tuer Saqib Hussain et Mohammed Hashim Ijazuddin, tous deux âgés de 21 ans, en février dernier, Mehek Bukhari était une petite célébrité sur TikTok et avait rassemblé 120 000 followers en postant des vidéos sur la mode, mettant parfois en scène sa mère.















« TikTok et Instagram sont au cœur de cette affaire » » a déclaré le juge Timothy Spencer du tribunal de la Couronne de Leicester lors de l’audience de vendredi. « C’est la raison pour laquelle toi, Mehek, as abandonné tes études. Si vous ne l’aviez pas fait, vous seriez désormais un jeune diplômé avec toute la vie devant vous. Maintenant, vous vous enfermez en prison pour toutes vos meilleures années.

Ansreen Bukhari « la tête était tournée » par le « glamour perçu » du monde de sa fille, a déclaré Spencer au tribunal, expliquant que son désir d’imiter le style de vie de sa fille avait conduit la femme de 46 ans à poursuivre une liaison extraconjugale avec Hussain.

Le tribunal a appris que Hussain avait tenté de mettre fin à leur relation et avait menacé d’envoyer des photos et des vidéos sexuellement explicites d’Ansreen à son mari si elle refusait de lui rembourser les 3 000 £ (3 778 $) que le jeune homme de 21 ans aurait dépensé pour des rendez-vous avec elle. .

Mehek a accepté de rencontrer Hussain dans un parking de la ville de Leicester en février dernier, affirmant qu’elle remettrait l’argent qu’il exigeait de sa mère. Ijazuddin a conduit Hussain à la réunion, pour découvrir que les Boukharis avaient préparé une embuscade. La mère, la fille et leurs complices masculins ont poursuivi les deux victimes dans deux voitures distinctes. Au cours de la course-poursuite, le tribunal a entendu un appel lancé par Ijazuddin à la police dans lequel il a déclaré : « Ils essaient de nous faire sortir de la route. S’il vous plaît, je vous en supplie, je vais mourir.

L’appel téléphonique s’est terminé par un cri et le bruit d’un crash. Le véhicule de Hussein et Ijazuddin, une Skoda, est entré en collision avec un arbre et a pris feu. Les rapports sur les lieux ont décrit la voiture comme ayant « pratiquement divisé en deux. »