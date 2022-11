L’influenceur, qui a subi 18 interventions chirurgicales pour avoir l’air “coréen”, est en train de redevenir britannique

YouTuber et influenceur d’origine britannique, Oli London est maintenant en train de redevenir un homme britannique après avoir vécu les six derniers mois en tant que femme coréenne. L’influenceur, qui a précédemment mentionné ses pronoms comme ils / eux, a subi 18 chirurgies plastiques pour ressembler à une femme coréenne. Cependant, son voyage a commencé lorsqu’il a essayé de ressembler à Park Jimin, membre du BTS. Oli était censé subir d’autres interventions chirurgicales, notamment une opération de réaffectation génitale à Bangkok, en Thaïlande, dans le but de ressembler à la chanteuse Rosé de Blackpink.

Parler à E! News, l’homme de 32 ans a déclaré que s’il était “temporairement satisfait” de qui il était dans le passé, il s’est rendu compte qu’il ne voulait plus “changer et traverser ma transition”. Il a également mentionné qu’il était en train de “revenir à l’homme”. Oli a ajouté: “J’ai pris du temps pour vraiment réfléchir au fait d’être une femme et j’ai réalisé que ce n’était tout simplement pas pour moi. Aussi belle que je me sente avec des cheveux longs et des traits plus féminins, je veux maintenant redevenir moi-même, un homme biologique.

L’influenceur a mentionné qu’il s’était rasé tous les cheveux et qu’il les vendait aux enchères sur eBay pour collecter des fonds afin de faire un don à des organisations caritatives de femmes iraniennes et d’aider les femmes iraniennes. Oli a en outre expliqué que même s’il est maintenant en train de redevenir un homme, il veut toujours être le plus grand défenseur des femmes et veut défendre les femmes en Iran.

Sur son Instagram, l’influenceur a également partagé qu’il voulait être ouvert sur sa lutte identitaire. Ce faisant, il espère pouvoir aider les parents, les enfants et les autres personnes qui pourraient être confuses quant à leur identité ou incertaines quant à leur sexe. “Je veux utiliser mon expérience pour mieux éduquer les gens à prendre des décisions éclairées et la bonne décision pour eux personnellement afin qu’ils ne fassent pas quelque chose qu’ils regrettent plus tard”, a-t-il écrit.

Entre-temps, il a également annoncé qu’après la sortie de son dernier album musical en janvier 2023, il prend une pause dans sa carrière musicale et se concentrera sur une nouvelle direction : la politique. Oli a mentionné qu’il vise à aider à rendre le monde meilleur, à défendre les sans-voix et à lutter pour l’égalité.

