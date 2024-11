L’influenceur populaire de New York Cugine vote pour John Gotti et Frank Sinatra

Il fait campagne pour le Teflon Don et le Ol’ Blue Eyes.

Un influenceur italo-américain populaire s’est rendu aux urnes à New York vendredi – et a écrit John Gotti et Frank Sinatra comme POTUS et veep sur son bulletin de vote.

Danny Mondello, originaire de Staten Island, connu sous le nom de « Cugine », a partagé une vidéo de son vote, qui a reçu plus de 80 000 likes – mais de nombreuses critiques – de la part de ses 2,6 millions de personnes. Tik Tok et 1,4 million Instagram adeptes.

Un intervenant est allé jusqu’à lui dire qu’il était illégal de photographier votre bulletin de vote.

« C’est une bande de rats. Est-ce illégal ? Qui s’en soucie réellement ? a déclaré Mondello, 27 ans, qui a voté dans sa ville natale de Rossville.

« Je veux dire, j’ai voté pour John Gotti et Frank Sinatra et ils sont tous les deux morts, alors qu’est-ce que ça compte ? »

Mondello a déclaré au Post qu’il essayait de ne pas lire les commentaires.

«Je ne l’ai vraiment pas fait parce que ces gens sont hors de contrôle avec ces conneries politiques. Du genre : « Qu’est-ce que tu fais ? C’est un vote pour Trump », « C’est un vote pour Kamala », comme qui s’en fout ? dit-il.

« Est-ce vraiment important ? Tu penses qu’ils vont t’essuyer les fesses demain matin ? Non. Alors, quelle est la différence ?

D’autres ont dit qu’il avait gaspillé son vote, mais Cugine – qui tire son nom du mot d’argot pour « cugino », qui signifie « cousin » en italien, qui est également utilisé pour décrire les Italo-Américains – n’est pas d’accord.

« De toute façon, mon vote n’a pas vraiment d’importance à New York, il est toujours bleu, alors quelle est la différence ? Autant m’amuser avec ça », a expliqué Mondello.

Certains ont déclaré qu’ils ne suivaient plus l’influenceur, devenu célèbre pour ses critiques culinaires sur la Big Apple.

«Je dis: ‘Allez-y. Ne laissez pas la porte vous frapper dans le a…. … Ne me suivez plus parce que j’ai voté pour un prétendu chef de la mafia et un chanteur qui sont tous deux morts’ », a déclaré Mondello, qui a en fait gagné 300 abonnés depuis la publication d’hier.

« Je pense que si vous ne suivez plus quelqu’un parce qu’il a voté pour un faux candidat, vous devriez consulter un thérapeute ou quelque chose du genre. Vous avez de plus gros poissons à frire.

L’influenceur populaire de Big Apple a déclaré que le surnom de Sinatra convenait au rôle de vice-président. instagram/meals_by_cug

Mondello, qui insiste sur le fait qu’il « a voté sérieusement pour tous les autres candidats », a déclaré qu’il avait ses raisons de voter pour Gotti et Sinatra.

Il a déclaré qu’il avait choisi le défunt patron de la famille criminelle Gambino parce qu’il était le premier influenceur italo-américain, « la façon dont il s’habillait et se comportait en public – ses cheveux, ses tenues, ses bagues au petit doigt, son niveau de classe ».

Voter pour le crooner d’Hoboken était également une évidence.

« Son surnom est « Président du conseil d’administration ». S’il y a un homme pour ce poste, c’est bien Ol’ Blue Eyes », a-t-il déclaré.

Mondello, qui réside maintenant à Brooklyn, a perdu des abonnés après avoir publié une vidéo de lui en train de manger un cannoli à l’intérieur de la Maison Blanche, après y avoir été invité le mois dernier pour l’événement. Réception du Mois du patrimoine italo-américain.

« Je suppose qu’ils l’ont interprété comme étant un démocrate », a-t-il déclaré.

« Mais j’ai été invité, et aucun de vous, les perdants, n’a été invité à la Maison Blanche. »