L’influenceur Miguel Angel Aguilar blessé par balle au visage lors d’une tentative de vol

On nous dit qu’une sorte de bagarre a éclaté – des sources affirmant que les hommes ont essayé de prendre la Rolex d’Aguilar – et c’est à ce moment-là qu’il a été touché au visage par une balle.

A noter… peu de temps après, un homme blessé par balle dans le dos est arrivé à l’hôpital où il est décédé, nous dit-on. La police enquête toujours, mais nos sources affirment qu’il est possible que cet homme ait été impliqué dans le vol, bien qu’elles n’en soient pas certaines pour le moment.

Miguel, gourou des affaires et influenceur du fitness, compte environ 50 000 abonnés sur Instagram, où il offre des conseils sur la manière dont les gens peuvent démarrer leur propre entreprise et gagner six chiffres dans le secteur de l’entraînement personnel.