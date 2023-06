L’influenceur Kusha Kapila annonce la séparation de son mari. Lire son message

L’acteur et influenceur des médias sociaux Kusha Kapila a annoncé sa séparation de son mari Zorawar Singh Ahluwalia. Le couple a annoncé la séparation au même moment sur Instagram. Dans le message, les créateurs de contenu numérique ont écrit que la décision de se séparer a été prise mutuellement et qu’ils continueront à coparentalité leur chien, Maya.

Dans un long post Instagram, Kusha Kapila a écrit : « Zorawar et moi avons mutuellement décidé de nous séparer. Cela n’a en aucun cas été une décision facile, mais nous savons que c’est la bonne à ce stade de notre vie. L’amour et la vie nous avons partagé ensemble continuent de signifier tout pour nous, mais malheureusement, ce que nous recherchons actuellement pour nous-mêmes ne correspond pas. Nous avons tout donné, jusqu’à ce que nous ne puissions plus. »

Elle a en outre écrit : « La fin d’une relation est déchirante et cela a été une épreuve difficile pour nous et nos familles. Heureusement, nous avons eu un peu de temps pour traiter cela, mais ce que nous avons partagé et construit ensemble a duré plus d’une décennie. Nous avons encore besoin d’un beaucoup plus de temps et de guérison pour passer à la prochaine phase de nos vies. Notre objectif actuel est de traverser cette période avec amour, respect et soutien les uns envers les autres. Nous continuerons à coparentalité l’amour de nos vies, Maya. Et continuez à être les pom-pom girls et les piliers de soutien les uns des autres. »

Voir le message ici :

Kusha Kapila et Zorawar Singh Ahluwalia s’étaient mariés en 2017 après avoir fréquenté pendant quelques années.

Mme Kapila a été vue pour la dernière fois à l’écran sur Masaba Masaba 2 et a récemment fait ses débuts à Cannes. Elle a également fait partie de Plan A Plan B, Selfiee et Case Toh Banta Hai entre autres.