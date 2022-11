L’influenceur Instagram Hushpuppi, qui a tenté de voler 100 millions de livres sterling au club de Premier League, emprisonné aux États-Unis | Actualités scientifiques et techniques

Un influenceur Instagram a été emprisonné pendant plus de 11 ans pour une escroquerie mondiale de plusieurs millions de dollars qui visait un club de Premier League.

Ramon Abbas, qui était connu de ses partisans sous le nom de Ray Hushpuppia été condamné par un juge californien à 135 mois et condamné à payer plus de 1,7 million de dollars (1,5 million de livres sterling) à deux victimes de fraude.

Le ressortissant nigérian a été transféré aux États-Unis pour y être inculpé il y a plus de deux ans après son arrestation dramatique par la police de Dubaï lors d’un raid à son domicile baptisé Operation Fox Hunt 2.

Abbas a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent en avril 2021, après avoir ciblé des victimes américaines et internationales avec des escroqueries en ligne.

Don Alway, le directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à Los Angeles, a décrit la célébrité en ligne de 40 ans comme “l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques au monde”.

Il a utilisé son “suivi considérable” d’environ 2,8 millions sur Instagram pour “se vanter de l’immense richesse qu’il a acquise en menant des escroqueries par compromis de courrier électronique professionnel, des cambriolages de banques en ligne et d’autres fraudes cybernétique”.

Certaines victimes se sont retrouvées “financièrement ruinées” et son opération a même fourni une assistance au régime nord-coréen, selon M. Alway.

Le club de Premier League

Abbas a tenté de voler 100 millions de livres sterling à un club de Premier League non identifié en mai 2019, selon les procureurs.

Il a conspiré avec un blanchisseur d’argent canadien condamné, Ghaleb Alaumary, 37 ans, au cours de l’opération, qui visait également une autre société britannique.

Dans le cadre du stratagème, Abbas a fourni à son co-conspirateur les détails d’un compte bancaire au Mexique qui “pourrait gérer des millions et non bloquer”.

La police de Dubaï a publié des images des arrestations



Le régime nord-coréen

En janvier 2019, Abbas et Alaumary ont conspiré pour blanchir des fonds volés dans une banque à Malte en fournissant des informations sur les comptes d’autres banques en Roumanie et en Bulgarie.

Le cyber-braquage de Malte aurait vu les fonds se diriger vers Pyongyang, et les États-Unis ont également inculpé trois pirates informatiques nord-coréens en lien avec le crime.

Abbas a admis que la perte prévue était de 14,7 millions de dollars (12,8 millions de livres sterling), ce qui aurait fait partie du total de 1,2 milliard de livres sterling (1 milliard de livres sterling) que les pirates sont accusés d’avoir tenté de voler à des banques dans un certain nombre de pays.

Opération Top Dog

Parmi les autres stratagèmes, citons Abbas incitant frauduleusement un cabinet d’avocats de New York à transférer plus de 922 000 $ (804 000 £) sur le compte d’un conspirateur sous le nom de quelqu’un d’autre, et tentant de frauder un individu au Qatar qui voulait un prêt de 15 millions de dollars pour construire une école.

Parmi les objets de luxe pour lesquels Abbas a dépensé son argent, il y avait une montre Richard Mille RM11-03 de 230 000 $ (200 000 £), qu’il montrait régulièrement sur son compte Instagram.

Sa disparition est le résultat d’une enquête du FBI appelée Operation Top Dog.

L’avocat américain Martin Estrada a déclaré: “Abbas s’est vanté sur les réseaux sociaux de son style de vie somptueux – un style de vie financé par son implication dans des fraudes transnationales et des complots de blanchiment d’argent ciblant des victimes dans le monde entier.

“Le blanchiment d’argent et les escroqueries par compromission des e-mails professionnels sont un énorme problème de criminalité internationale, et nous continuerons à travailler avec nos forces de l’ordre et nos partenaires internationaux pour identifier et poursuivre les personnes impliquées, où qu’elles se trouvent.”

Alaumary purge une peine de 140 mois de prison et a été condamné à payer plus de 30 millions de dollars (26,2 millions de livres sterling) après avoir reconnu avoir comploté pour se livrer au blanchiment d’argent en novembre 2020.