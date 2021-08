L’influenceur Instagram fait face à Flak pour avoir attaché sa petite amie sur le dessus de la voiture

Les médias sociaux sont un endroit où les gens font n’importe quoi pour deux minutes de gloire. La raison en est que de nos jours, les vidéos sur les réseaux sociaux promettent une grande quantité de revenus s’il y a suffisamment de vues dessus. Suivant cette tendance, deux de ces influenceurs des médias sociaux de Russie ont publié une vidéo de leur nouveau coup sur Internet.

Sergey Kosenko est l’un des plus grands influenceurs des médias sociaux en Russie. Il a des millions d’abonnés sur tous les sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter. La tâche de confiance est la marque de contenu la plus célèbre qu’il ait créée. Dans de telles vidéos, lui et sa petite amie sont vus en train de réaliser des cascades où le duo «teste» leur amour l’un pour l’autre. Cependant, la dernière vidéo a suscité beaucoup de controverse.

Dans la nouvelle vidéo, on voit Sergey attacher sa petite amie au toit de sa voiture à l’aide d’une corde. Après cela, on voit la voiture courir sur la route à pleine vitesse. Pendant ce temps, la fille a crié de peur, mais Sergey n’a pas arrêté la voiture. Il a continué à conduire tout en tenant la main de sa petite amie tout le temps.

La vidéo a suscité des réactions négatives avec des personnes appelant Sergey pour sa stupidité. L’un des commentaires sur Instagram de Kosenko disait : « Je ne vois pas ce qui est drôle là-dedans », tandis qu’un autre disait : « Les enfants pourraient regarder cette vidéo et cela pourrait finir différemment. »

Un troisième utilisateur a déclaré : « Pour être honnête, je ne sais pas ce qu’il y a de si amusant, mais tout le monde semble l’apprécier. Est-ce l’exemple que vous donnez à vos propres enfants ?

Après avoir combattu un barrage de critiques à son encontre sur les réseaux sociaux, Sergey a précisé qu’il avait pris toutes les précautions pour éviter tout accident éventuel.

Le nombre de followers du couple a beaucoup diminué, ce qui a amené Sergey et sa petite amie à s’excuser pour leur cascade mal pensée. Il a été condamné à une amende de 750 roubles (environ Rs 760) par l’Inspection de la circulation d’État de Moscou, qui a déclaré qu’elle enquêtait sur l’acte, a rapporté Ladbible.

Sergey a posté une photo de lui en train de regarder un journaliste discuter de ses pitreries, avec la légende : « Je m’excuse. Ilona (petite amie) s’excuse également, c’est dommage de perdre 750 roubles. »

Ce n’est pas la première fois que Sergey a des ennuis pour ses cascades. Plus tôt cette année, il a été expulsé d’Indonésie pour avoir organisé une fête qui a violé les restrictions de Covid-19.

