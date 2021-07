L’influenceur Iffy Khan arrêté pour avoir simulé son propre suicide dans une vidéo YouTube écoeurante « le montrant être heurté par un train »

Un influenceur en Inde a été arrêté après avoir simulé son propre suicide dans une vidéo YouTube écoeurante la semaine dernière.

Ifran Khan, 28 ans, a filmé une vidéo dans laquelle il prétendait être renversé par un train après avoir été rejeté par son amant.

Ifran Khan a été arrêté par la police indienne après avoir mis en ligne la fausse vidéo Crédit : Instagram

Le joueur de 28 ans a publié la fausse vidéo sur sa chaîne YouTube la semaine dernière Crédit : YouTube

La séquence commence par montrer Khan, connu sur YouTube sous le nom d’Iffy Khan, assis sur une voie ferrée tout en parlant au téléphone à son « amant ».

Puis à travers des effets spéciaux et du montage, il le montre « se suicider » en sautant devant un train.

Le joueur de 28 ans a publié le clip sur Instagram où il a gagné plus de 44 000 abonnés et est devenu viral sur Twitter où il a été découvert par la police.

Les responsables ont accusé Khan d’avoir commis un acte mettant en danger la vie d’autrui et lui-même ainsi que la désobéissance à l’ordre.

Il a également été condamné pour avoir publié une déclaration contenant une rumeur ou une nouvelle alarmante dans l’intention d’inciter à commettre une infraction.

S’adressant à Vice World News, Khan a déclaré que la vidéo était une erreur affirmant que son intention n’était « jamais mauvaise ou d’encourager les gens à [die by] suicide. »

Après que la vidéo ait provoqué un contrecoup et que les proches de Khan aient cru qu’il était mort, il a décidé de la supprimer.

« Les gens l’ont mal pris et ont pensé que j’encourageais les gens à [die by] suicide si une fille les rejette », a-t-il déclaré à Vice News.

« Mais en fait, ce n’était qu’une partie d’une série de vidéos que je faisais.

« Dans la deuxième partie, je me réveillais de mon rêve et voyais les visages de mes parents, et le message était censé être motivant et dire aux gens de ne pas [die by] suicide. »

Khan a depuis présenté des excuses publiques et attend le verdict du tribunal.