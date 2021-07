L’influenceur Hayes Grier arrêté après avoir « volé le téléphone d’un homme et l’avoir battu si fort qu’il a subi des lésions cérébrales »

L’INFLUENCEUR Hayes Grier a été arrêté vendredi après avoir prétendument volé le téléphone d’un homme et l’avoir battu si fort qu’il a subi des lésions cérébrales.

Grier, une ancienne star de Vine et participant à Dancing with the Stars, a été arrêté et incarcéré dans la prison du comté de Mecklenburg en Caroline du Nord après l’émission de mandats d’arrêt.

Grier a été arrêté et incarcéré dans la prison du comté de Mecklenburg vendredi Crédit : Bureau du shérif du comté de Mecklenburg

Grier est le frère cadet de Will Grier, un quart-arrière de football américain des Panthers de la NFL. Crédit : Vigne

Grier aurait battu un homme plus tôt cette semaine Crédit : Getty

Selon les mandats obtenus par TMZ, Grier aurait battu un homme puis volé son téléphone.

L’attaque présumée à l’origine des mandats survient après que Grier a battu un homme, ce qui a entraîné des blessures graves, lundi, selon le média.

Grier a également été accusé d’avoir volé le téléphone de la victime.

Et des preuves préliminaires de la police ont conduit à l’exécution du mandat.

La police soupçonne Grier d’être responsable de l’incident qui a laissé la victime, William Markolf, grièvement blessée et sans son téléphone à 1 200 $, a rapporté TMZ.

Grier, un influenceur avec plus de 5 millions d’abonnés sur Instagram, aurait laissé à Markolf « un os orbital gauche cassé (orbite du globe oculaire), des lésions cérébrales, des côtes contusionnées, des saignements à l’arrière de la tête, une perte d’audition et plus », a rapporté TMZ. .

TMZ a également noté que Grier avait été retenu pour les actes suivants : vol qualifié en droit commun, complot criminel et agression et blessures graves.

Cependant, on ne sait pas ce qui a conduit à l’altercation de lundi.

La police soupçonne également Luke Foushee d’avoir comploté avec Grier pour mener le prétendu passage à tabac.

Selon les dossiers de la prison, obtenus par The Charlotte Observer, Grier a versé 17 500 $ en caution à minuit.

Les dossiers indiqueraient également que Grier doit comparaître devant le tribunal lundi à 9 heures.

En 2016, Grier – le frère cadet de Will Grier, un quart-arrière de football américain des Carolina Panthers de la NFL – a trompé la mort dans un terrifiant accident de moto tout-terrain.

L’accident a incité ses fans à créer une campagne pour « prier » pour son rétablissement.

Et l’accident l’a amené à souffrir d’une côte cassée, d’un poumon contusionné et d’une commotion cérébrale.

Grier est une ancienne star de Vine et candidate de Danse avec les stars, Crédit : Getty

En 2016, Grier a trompé la mort dans un terrifiant accident de moto tout-terrain Crédit : Getty