L’influenceur d’Instagram se penche sur l’interdiction des pétards, mais il y a une tournure hilarante

Malgré l’interdiction imposée d’éclater des pétards à Delhi, des personnes ont été aperçues en train de bafouer l’interdiction le soir de Diwali. La dissuasion légale annoncée par le ministre de l’Environnement de Delhi, Gopal Rai, a déclaré que l’éclatement de pétards à Delhi entraînera une peine de prison de six mois et une amende de Rs. 200. Notamment, des pétards à haute intensité ont été entendus partir du sol et en l’air dans de nombreuses zones. Au milieu de cela, RJ Abhinav s’est rendu sur les réseaux sociaux pour fouiller sournoisement la mise en œuvre de l’interdiction des pétards, soulignant qu’aucune mesure n’a été prise contre ceux qui bafouent la loi dans une vidéo hilarante.

Vêtu d’une kurta traditionnelle, la sensation des médias sociaux a levé la caméra pour l’enregistrer alors qu’il partageait des salutations chaleureuses à propos de la fête des lumières. Il a dit: “Joyeux Diwali à vous tous.” Le RJ a salué la décision prise par les autorités d’interdire les pétards pour décourager les gens de nuire à la qualité de l’air de l’État. Il a ajouté: “Une décision fière que toutes les autorités ont prise cette année a été d’interdire les pétards.” Cependant, le facteur de surprise a été que de nombreux crackers ont été entendus bruyamment en arrière-plan de son dernier clip. Soulignant la même chose, il a poursuivi sarcastiquement: “Vous pouvez voir la différence et il est clairement visible dans l’air que personne n’enfreint la règle cette année.”

Agissant à son insu, il a rejeté les preuves en affirmant : « Le son en arrière-plan provient d’un chantier de rénovation et de construction qui se déroule jusque tard dans la nuit. Il a promis que l’interdiction avait été suivie religieusement dans son quartier : « Dans ma région, il n’y en a sûrement pas qui font éclater des pétards. C’est une énorme différence et c’est bien de voir la loi mise en œuvre efficacement.

Dès que le mot est sorti de sa bouche, une fusée Diwali a été entendue en arrière-plan. Il a plaisanté: «Je pense que quelqu’un cuisine dal, et le sifflet d’un cuisinier vient de se déclencher. Je suppose qu’il va y avoir un coup de sifflet de plus. Il a maladroitement dit au revoir à ses partisans en demandant à l’un de ses voisins de couper son essence. Regardez la vidéo ici :

Le clip qui a fait surface en ligne mardi a recueilli plus d’un million de vues sur l’application de partage de photos. Un barrage d’utilisateurs de médias sociaux a répondu au clip de RJ basé à Delhi en l’inondant de multiples émoticônes rieurs. Un utilisateur a commenté: “Dal seeti était sur le point”, un autre a ajouté: “Comme il a dit avec maturité et sarcasme.” Selon un rapport du Times of India, la qualité de l’air à Delhi est devenue “très mauvaise” en raison de l’utilisation accrue de pétards éclatants.

